Vuelve a Cangas, 40 años después, «Viaje al profundo Norte»
REDACCIÓN
Cangas
La Compañía Teatro del Norte, creada por Etelvino Vázquez en 1985, vuelve a Cangas para representar hoy (20:00 horas) en el Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela, la obra «Viaje al profundo Norte», creada en 1987 y en la que se abordaba la infancia, la relación de padres e hijos y de la familia.. La compañía vuelve, 40 años después,con un nuevo «Viaje al profundo Norte»que habla del camino recorrido, del pasado, el presente y el futuro, en el que se aborda la juventud y la vejez.
«Viaje al profundo Norte», con un elenco de cuatrop actores y actrices, ya fue representado en Sevilla, Extremadura, Castilla-León o Cantabria.
- Un muerto y tres heridos en un accidente entre una furgoneta y un turismo a la salida de la AP-9 en el puente de Rande
- Una ola envuelve a un grupo de percebeiros en Cangas y deja a uno herido
- El colegio Compañía de María de Cangas se querella contra las familias que lo demandaron
- Aparece hundido un mejillonero en el muelle de A Mosqueira en Moaña
- Muere un marinense cuando pescaba en aguas de A Roiba, Bueu
- Grilandas para unha despedida
- Bueu resucita la mítica Sala Paraíso con una gran fiesta este sábado en As Lagoas
- La Sala Paraíso, lugar de reencuentro