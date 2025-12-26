Vuelve a Cangas, 40 años después, «Viaje al profundo Norte»

La Compañía Teatro del Norte, creada por Etelvino Vázquez en 1985, vuelve a Cangas para representar hoy (20:00 horas) en el Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela, la obra «Viaje al profundo Norte», creada en 1987 y en la que se abordaba la infancia, la relación de padres e hijos y de la familia.. La compañía vuelve, 40 años después,con un nuevo «Viaje al profundo Norte»que habla del camino recorrido, del pasado, el presente y el futuro, en el que se aborda la juventud y la vejez.

«Viaje al profundo Norte», con un elenco de cuatrop actores y actrices, ya fue representado en Sevilla, Extremadura, Castilla-León o Cantabria.