Tráfico alerta de caballos en la autovía y en las carreteras de Moaña-Marín y Rodeira-Boubeta

Ante la preocupación manifestada por la Comandancia de la Guardia Civil de Tráfico por la aparición de caballos en la autovía de O Morrazo, en la carretera PO-313 (Marín-Moaña) y en la EP-1003 (Rodeira- Boubeta), que en determinadas ocasiones acabaron con accidentes de circulación, la Consellería de Medio Rural concluye que le corresponde asumir los daños por los animales al titular de la explotación. En los casos concretos de animales identificados corresponde, además de hacerse cargo de los daños, la sanción por tener los caballos en zonas no autorizadas. Igualmente, el propietario de la explotación es el que debe encontrar las soluciones para que los animales no causen daños. También indica que la limitación del pastoreo en estado de libertad corresponde a la administración forestal que puede limitarlo o condicionarlo a que se desarrolle en zonas cercadas. Además se hace mención a que la Comunidad de Montes de Santo Tomé de Piñeiro no es titular de la explotación por lo que no es la responsable de los daños causados, a la vez que se subraya que la superficie de 74.5 hectáreas no es suficiente para cubrir la necesidad de 66 caballos que deambulan constantemente y mucho menos de la totalidad que hay en la zona de estudio. Los caballos que causan los accidentes proceden de los montes de Moaña, Coiro y Ardán, que tienen los mismos inscritos en el registro de pastoreo. Además de las comunidades mencionadas existen otras en los concellos de Vilaboa, Bueu, y en los propios concellos ya mencionados, que son pastoreadas por caballos en estado de libertad.

En la zona de estudio existen las siguientes comunidades de montes: Coiro (tiene un proyecto ordenado y prohibido el pastoreo; Moaña, (no lo tiene regulado), Meira (no regulado, ganado caprino), Domaio (prohibido), Santo Tomé de Piñeiro (regulado, inscritas 74,52 Has).

El informe de Medio Rural dice que si bien solamente existe una explotación declarada, la realidad es que la presencia de ese tipo de ganado no se concreta en los declarados, sino que existe una presencia de ejemplares que no constan y cuyos titulares tampoco están dados de alta en ningún registro. Este tipo de ganado deambula por las montes correspondientes a las comunidades de Ardán, Santo Tomé de Piñeiro, San Xulián de Marín, Domaio, Meira, Moaña, Coiro, San Adrián de Cobres, sin más control que el que su propietario marca con búsquedas visuales para que no salgan del espacio y su conducción a sus zonas habituales, cuando se alejan de estas. En los últimos años se utilizan sistemas de localización de GPS en algunos ejemplares, que permiten saber donde se encuentran, pero no puede establecerse un límite virtual para que no lo supere el ganado. Según Medio Rural, el problema no se limita al caso concreto de animales que han causado accidentes, si no a la existencia de este tipo de ganado en áreas muy pobladas, como en Morrazo. La Xunta considera que le corresponde a la administración local la captura de los animales que deambulen por las zonas no autorizadas, así como su custodia hasta la identificación del propietario y su devolución o sacrificio..