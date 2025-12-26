Un Papá Noel en descapotable recorrió Moaña

Papá Noel hizo frente a una tarde de viento y frío para encontrarse el miércoles con los niños de Moaña en las horas previas a las cenas de Nochebuena. El Concello facilitó el recorrido de Papá Noel en un coche descapotable MG antiguo que alquiló y con el que llevó unos momentos de magia a los niños en las parroquias.La programación incluye hoy Rechouchío en el alto de la plaza (18:00 horas) con «Axóuxeres e panxoliñas» de Sole Felloza e Irina Gruia.