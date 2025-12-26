Niños de«Enredos de Nadal» visitan el Belén de Berbetaña
REDACCIÓN
Cangas
La Concellería de Xuventude de Cangas puso en marcha en Navidad su programa Enredos de Nadal, para niños de 3 a 12 años, con un programa de actividades relacionadas con la educación en tiempo libre.Mañana, a las 11:30, visitan el Belén de la rúa Berbetaña; el 31 realizarán su propia despedida del año en el palco de la alameda y el 2 de enero visitarán al paje real en el Concello.
- Un muerto y tres heridos en un accidente entre una furgoneta y un turismo a la salida de la AP-9 en el puente de Rande
- Una ola envuelve a un grupo de percebeiros en Cangas y deja a uno herido
- El colegio Compañía de María de Cangas se querella contra las familias que lo demandaron
- Aparece hundido un mejillonero en el muelle de A Mosqueira en Moaña
- Muere un marinense cuando pescaba en aguas de A Roiba, Bueu
- Grilandas para unha despedida
- Bueu resucita la mítica Sala Paraíso con una gran fiesta este sábado en As Lagoas
- La Sala Paraíso, lugar de reencuentro