Niños de«Enredos de Nadal» visitan el Belén de Berbetaña

REDACCIÓN

Cangas

La Concellería de Xuventude de Cangas puso en marcha en Navidad su programa Enredos de Nadal, para niños de 3 a 12 años, con un programa de actividades relacionadas con la educación en tiempo libre.Mañana, a las 11:30, visitan el Belén de la rúa Berbetaña; el 31 realizarán su propia despedida del año en el palco de la alameda y el 2 de enero visitarán al paje real en el Concello.

