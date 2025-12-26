Gestido califica de «ataque a la cultura» que Cangas suprima las Cartas de Amor

La eliminación por parte del Concello de Cangas del Certamen de Cartas de Amor, tras 22 ediciones, debido a la Inteligencia Artificial (IA) al detectar el tribunal muchas similares, que podrían haberse realizado a través de la informática -ninguna de ellas de las premiadas-, sigue generando polémica. A la crítica de docentes del colegio «Casa de la Virgen», que siempre participaban con sus alumnos y que aseguran que nunca se escribieron con IA y que con la eliminación «van facer desaparecer a ilusión de ser recoñecido o sentimento ben expresado», se une ahora la del PP de Cangas.

El concejal José Luis Gestido manifiesta la «indignación» del partido ante esta decisión del grupo de gobierno que encabeza el BNG, ya que el certamen era una iniciativa cultural emblemática del municipio que se ha celebrado de forma ininterrumpida durante 22 años, gobernara quien gobernara. Añade que el Certamen forma parte del patrimonio inmaterial de Cangas y suprimirlo sin causa real y contrastada es un ataque directo a la cultura.

Para el PP la decisión resulta «no solo injustificable, sino profundamente incoherente y se adopta cuando ya se había iniciado el proceso de presentación de la edición de 2025 y después de que el último certamen, de febrero de 2025, se desarrollara con total normalidad, con entrega de premios incluida y con declaraciones públicas del propio gobierno local alabando la elevada participación registrada».

Gestido asegura que el argumento de la supuesta utilización de la Inteligencia Artificial en cartas presentadas «es absolutamente inaceptable». Dice que en el acta oficial del jurado no existe mención alguna a esta circunstancia, ni se puso en duda su autoría, la calidad ni la validez de los trabajos presentados. Por eso que alegar este motivo a posteriori supone «una falta de respeto al jurado, a los participantes y a la ciudadanía, además de evidenciar una preocupante improvisación y falta de rigor del gobierno local».

Desde el PP denuncian que esto no es un hecho aislado y que el BNG, junto a la edil de Cultura (EU) demuestran su «hostilidad» hacia determinados eventos culturales consolidados. Pone como ejemplo más reciente la Bienal Internacional Arte no Morrazo 2024, que fue suspendida y recuperada gracias al tesón de este grupo municipal y asociaciones culturales de Cangas que se negaron a aceptar la desaparición. Gestido asegura que pedirán explicaciones al gobierno de Cangas y que rectifique y recupere el Certamen de Cartas de Amor.