El Concello amplía al 26 de enero la recogida de fotos antiguas

Las Concellerías de Cultura y Patrimonio de Bueu y el FICBueu ampliarán hasta el próximo 26 de enero el plazo para recopilar fotografías antiguas de la villa dentro del proyecto «Bueu en imaxes. Un arquivo fotográfico para un pobo», que pretende crear un archivo fotográfico que refleje la historia y las tradiciones del municipio. La iniciativa, que se puso en marcha durante el mes de noviembre, ha conseguido hasta el momento recoger en torno a las 250 imágenes.

«Lo que más nos interesa son las tradiciones, las fiestas, pero nos ha llegado un poco de todo», señala María Ruiz-Falcó, codirectora del FICBueu, que apunta, eso sí, que la mayoría de las recopiladas «son de fiestas populares, muchas de ellas del Corpus...». Los vecinos de Bueu pueden acercarse con sus fotografías a la biblioteca Torrente Ballester los lunes de 10 a 19 horas. El requisito principal es que sean anteriores al año 2000. Allí serán escaneadas y archivadas digitalmente, mientras que sus dueños podrán llevarse los originales en el momento.