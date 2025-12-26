Una ciclista y un motorista, heridos en sendos accidentes en Cangas

Una ciclista resultó herida cerca del mediodía de este viernes en Cangas en una mañana que también registró otra persona herida, en accidente de tráfico por colisión con coches, en concreto un motorista. La mujer subía en bicicleta por la avenida de Marín y fue alcanzada por un turismo que circulaba por la rúa Baiona. En esta zona del casco urbano de Cangas los cruces son bastante peligrosos con poca visibilidad debido a los vehículos estacionados. La ciclista fue trasladada en ambulancia, aunque en principio sin estar grave.

El seguno accidente se produjo en torno a las 13:00 horas y fue provocado por el conductor de un coche que salía marcha atrás del aparcamiento en batería en Pedra Alta, a la altura del núnero 27, y alcanzó a un hombre que circulaba en una moto sentido a Aldán. El motorista fue evacuado en ambulancia con fractura abierta de tibia.