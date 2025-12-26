Azpeitia expone en la Capela do Hospital
REDACCIÓN
Cangas
La Capela do Hospital acogedesde hoy (10:00 horas) una exposición del artista viguées José Antonio González Azpeitia, con más de 36 años de trayectoria. Su obra es pintura al óleo y acrílica, muy influenciada por el expresionismo abastracto, con una marcada inclinación hacia el automatismo psíquico al que se refería André Bretón. En sus cuadros hay interés por las texturas, manchas y signos.
- Un muerto y tres heridos en un accidente entre una furgoneta y un turismo a la salida de la AP-9 en el puente de Rande
- Una ola envuelve a un grupo de percebeiros en Cangas y deja a uno herido
- El colegio Compañía de María de Cangas se querella contra las familias que lo demandaron
- Aparece hundido un mejillonero en el muelle de A Mosqueira en Moaña
- Muere un marinense cuando pescaba en aguas de A Roiba, Bueu
- Grilandas para unha despedida
- Bueu resucita la mítica Sala Paraíso con una gran fiesta este sábado en As Lagoas
- La Sala Paraíso, lugar de reencuentro