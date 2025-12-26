Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Azpeitia expone en la Capela do Hospital

REDACCIÓN

Cangas

La Capela do Hospital acogedesde hoy (10:00 horas) una exposición del artista viguées José Antonio González Azpeitia, con más de 36 años de trayectoria. Su obra es pintura al óleo y acrílica, muy influenciada por el expresionismo abastracto, con una marcada inclinación hacia el automatismo psíquico al que se refería André Bretón. En sus cuadros hay interés por las texturas, manchas y signos.

