Azpeitia expone en la Capela do Hospital

La Capela do Hospital acogedesde hoy (10:00 horas) una exposición del artista viguées José Antonio González Azpeitia, con más de 36 años de trayectoria. Su obra es pintura al óleo y acrílica, muy influenciada por el expresionismo abastracto, con una marcada inclinación hacia el automatismo psíquico al que se refería André Bretón. En sus cuadros hay interés por las texturas, manchas y signos.