Vecinos de A Bouza-Quintela piden la mejora de la PO-313 y una rotonda

La Asociación de vecinos de A Bouza-Quintela de Moaña presentó ayer una moción en el pleno del Concello para mejorar la seguridad vial de la PO-313, después de que en octubre de 2024 presentaran la petición en la sede de la Xunta con una instancia dirigida a la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI) para asfaltar los puntos con mayor desgaste desde Portal do Almacén hasta la entrada de la autovía, sin haber obtenido respuesta. A mayores, en esta moción los vecinos solicitan que se valore la posibilidad de construir una rotonda en la intersección con Lameira y el camiño do Remorido para mejorar la incorporación en dichos cruces, dado que muchas veces hay frenazos y accidentes por vehículos que están parados en la PO-313 para coger cara a Lameira o que salen de Remorido. También aclaran que se construya la rotonda siempre y cuando no conlleve afectación en las viviendas colindantes.

Los vecinos decidieron presentar esta moción para que esta petición cuente con el apoyo de toda la corporación, que la aprobó por unanimidad, y sea remitida a la Consellería de Infraestructuras como titular de la carretera y dado el intenso tráfico de este vial, que se emplea como circunvalación para acceder a la Autovía do Morrazo, además de que es de uso obligado para el tráfico pesado, que no puede circular por el centro urbano de Moaña.

Señalan que hay muchos puntos de la carretera que están en muy mal estado. Además de solicitar el asfaltado, piden que los pasos de peatones entre la rotonda de Portal do Almacén y Porta do Cego tengan una pequeña elevación para que el tráfico en este tramo, en donde hay una escuela, circule a menos velocidad.

Demandan que se revisen y arreglen las aceras en ambos márgenes de la carretera ya que en las zonas en donde fueron renovadas hay baldosas rotas y levantadas que provocan caídas entre la población.

La moción contó con el voto a favor del PP, cuyo portavoz, Alfonso Piñeiro, ya había adelantado su apoyo y que parte de su mejora, desde Porta do Cego hasta A Fraga, ya está clara con el proyecto de la senda de Broullón, al que la Xunta da las últimas correcciones y «pronto será una realidad». Con respecto al otro tramo entre Porta do Cego y Portal do Almacén, Piñeiro reconoce que necesita mejoras, que ya estuvieron hablando con la AXI y lo está valorando. Respecto a la rotonda, reconoce que en ningún momento desde el PP plantearon su construcción en los 1,8 kilómetros del recorrido: «Serán los técnicos los que valoren». El portavoz del PSOE, Mario Rodríguez, también dio su apoyo con críticas al «abandono» de la Xunta.