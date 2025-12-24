La primera guitarra con roble de O Morrazo

Estudió música en la Escuela de Arte de Teatro, Danza y Música en su Cuba natal, en Santa Clara, y aunque lo hizo en la especialidad de clarinete por falta de plaza, su devoción siempre estuvo en la guitarra, que aprendió a tocar con el profesor Carlos Díaz «El grillo», uno de los músicos de más renombre y gran concertista en el país cubano. Jesús Martínez Acosta se hizo luthier y desde joven vive de la construcción de guitarras —ya suma más de una veintena— y de su profesión como músico desde hace más de 40 años. Abandonó Cuba joven y se fue a trabajar a Holanda, en donde formó parte del grupo Alma Latina, que ofrecía música cubana tradicional y clásica, y allí conoció a su mujer Yvoone Wone que regentaba un conocido restaurante. Después de varios años, decidieron abandonar Países Bajos y residir en Cangas, en Galicia, una tierra con la que estaba familiarizado desde niño con los muchos gallegos que vivían en la isla.

Un detalle de la construcción de la guitarra. / Fdv

Tras abrir dos locales de hostelería en Cangas, ahora el matrimonio regenta ahora una casa de turismo rural en A Portela, en donde Jesús Martínez, tiene su taller y acaba de lanzarse a la construcción de su primera guitarra de madera de roble. Lo ha hecho con una antigua viga de una casa reformada, con más de 80 años de antigüedad, y considera que puede ser la primera guitarra en Galicia realizada con esta madera, ya que lo habitual es hacerlas con Palo Santo. Defiende que tiene un sonido «fantástico» que él explica en un vídeo de su blog y reconoce que no puede deshacerse de ella, como otras sí ha vendido. Fueron cinco meses de trabajo, en los que el luthier pintó a mano el instrumento y eligió meticulosamente la goma laca de la chinche para la madera.

Desde el primer momento que llegó a Cangas, la música le unió a grupos locales y dirigió durante un tiempo a la agrupación Amigos de la canción» con los que hoy seguramente, como siempre hacen en la jornada de Nochebuena, se les verá de nuevo juntos haciendo una ronda e interpretando sus habituales canciones populares.

Jesús Martínez, cuya afición por la música le viene de su abuelo, asegura que se hizo luthier en los ratos libres cuando no tenía conciertos en su país o en Holanda y recuerda que, en una ocasión, llegaron a un local con un amigo y se puso a tocar con una de sus guitarras. El azar hizo que allí se encontrara Paco de Lucía que nada más oír la guitarra entabló conversación con él y juntos tocaron «Entre dos aguas». Cuenta la anécdota de que el guitarrista español le quiso comprar el instrumento que él no tenía a la venta y le dio su tarjeta con su dirección en Cancún para que le avisara cuando tuviera una hecha. Nunca le llegó la ocasión, quizás no se atrevió a llamarle, recuerda el luthier que guarda un gran recuerdo de aquel encuentro con el enorme guitarrista.