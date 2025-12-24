El PP emplaza al BNG a rectificar tras la manifestación del «taxazo»

Después de cada manifestación siempre hay una guerra de cifras, que si hubo más o hubo menos gente de lo que dicen unos y otros. Pero también hay reacciones. De momento, la junta de gobierno de la Mancomunidade de Morrazo y su presidenta, Araceli Gestido, no se pronunciaron ni para bien ni para mal sobre la manifestación que tuvo lugar ayer por la noche en Cangas contra la nueva tasa de la basura, en la que según las cifras de la Policía Local de Cangas habían participado alrededor de 400 personas.

Quien sí habló fue la portavoz del PP de Cangas y diputada en el Parlamento, Dolores Hermelo. Valora de forma muy positiva la manifestación contra el «taxazo» y destaca que la ciudadanía de todo Morrazo volvió a dejar claro, saliendo a la calle y presentando más de 3.600 alegaciones, su rechazo firme a una propuesta de ordenanza elaborada «sin la transparencia, de espaldas a los vecinos, desproporcionada e injusta».

Dolores Hermelo considera que lo importante es que los vecinos y los colectivos sociales volvieron a demostrar que no se dejan engañar por los maquillajes del gobierno de la Mancomunidade de Morrazo, ya que los cambios introducidos en la ordenanza, «son claramente insuficientes y no responden a demandas reales de todos. Quiero recordar que la propuesta continúa cargando sobre las familias unas subidas próximas al 100% y aún mayor en el caso de muchos comercios y negocios, lo que la hace en totalmente inasumible».

La diputada del PP afirma que su partido en Cangas apoya sin fisuras la movilización ciudadana y todas sus reivindicaciones y reclama una negociación real con transparencia y respeto institucional, instando al gobierno de la Mancomunidade a abandonar la mala costumbre de informar a los colectivos y a los grupos políticos con posterioridad. «Finalmente destacaré que el mensaje que lanzó ayer la comarca de Morrazo fue claro y contundente: queremos un servicio digno por un precio justo y emplazo al BNG a reflexionar, rectificar y escuchar de una vez lo que está demandando la calle».

Ausencias destacadas y cifras comparadas de la Mancomunidade

Por otra parte, en la manifestación de martes se dejó entrever cierto resquemor por la ausencia de determinados miembros de la hostelería, que «inexplicablemente» estaban ausentes. Se asegura desde la organización que habían confirmado su presencia en la movilización, pero al final no acudieron, algo que se critica desde la sector de la hostelería que lleva las riendas de la movilización.Aunque del gobierno local no hay noticias oficiales, sí que desde distintas fuentes quiere transmitir que no fue una manifestación muy numerosa, sobre todo si hay que tener en cuenta que se convocó desde Moaña y afecta a los tres municipios de Morrazo: Cangas, Moaña y Bueu, con una población de más de 50.000 personas. Eso sí, se traslada que la Mancomunidad sigue dispuesta al diálogo.