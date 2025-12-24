Cuando nevó en Cangas el 2 de febrero de 1963

En estos días que se avecina frío intenso, la imagen que nos facilita Antonio Graña viene a cuento, incluso a cuento de Navidad. Era un tiempo de Cangas en blanco y negro, con una población que se atrincheraba detrás de las cocinas de leña y de las lareiras y aún nadie sabía lo del cambio climático.

El PP, demostración de fuerza y Vox empieza a enseñar que se presentará en Cangas

El martes llovía demasiado y la visibilidad, todo hay que decirlo, era escasa en la noche de Cangas, cuando tenía lugar la manifestación contra la subida de la tasa de la basura. Pero se pudo ver, casi de la mano, a los miembros del PP con los de Alternativa dos Veciños. Por cierto, que nos contaron que había preparado muchas cosas para estas navidades que se tuvieron que suspender. Pero que el objetivo, al parecer, era realizar una demostración de fuerza, de la que iba a dar fe una gran comida de militantes y simpatizantes. Por cierto, que ayer también nos enteramos a través del PP que Vox está dispuesto a presentar candidatura en Cangas para las próximas elecciones municipales, que incluso tiene ya número uno.

La IA y hacer trampas a uno mismo

El uso de la inteligencia artificial para creaciones literarias existe y es muy probable que estuviera detrás de muchas cartas de amor que se presentaron al concurso. Emplear esta tecnología para alcanzar lo que no podemos con nuestras dotes literarias es hacerse trampas a uno mismo.