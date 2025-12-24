Negacionistas de la IA en las cartas de amor

La decisión del Concello de Cangas de poner punto final al concurso de las cartas de amor, debido principalmente al uso de la inteligencia artificial que empleaban muchos de los concursantes, provocó división de opiniones. Algunos se sintieron sorprendidos por averiguar que la IA había ocupado también esa faceta de nuestro corazón e intelecto, otros consideran que un concurso de ese arraigo, con 22 ediciones, no se puede cerrar de esta forma y son negacionistas sobre a que la IA interfiriera en el concurso. Este es el caso de Violeta Rial, profesora de Lengua del Colegio de la Virgen, que se muestra indignada con la decisión adoptada por el gobierno local de Cangas. Asegura que es totalmente inexplicable, sobre todo cuando la propia alcaldesa, Araceli Gestido (BNG), este mismo año, animó a los presentes en el acto de entrega de premios a seguir escribiendo.

Violeta Rial comenta que a lo largo de 22 años, cada 14 de febrero, el Concello premiaba a mayores y pequeños que enviaban las misivas amorosas más originales y sentimentales. «Bernardino Graña estaría bien orgulloso de que en su pueblo se escribiese al amor de una manera tan ‘xeitosa’», dice Violeta Rial. Asegura que como profesora de Lengua trabajó las cartas de amor durante todos estos años en las aulas y que su alumnado trabajaba con carta hechas delante de ella, sin la IA, ni familias que les ayudasen. Manifiesta esta profesora del Colegio de la Virgen que en los libros de recopilación que se hicieron (uno cada diez años) están todas las cartas y los premiados. «Nos queda, de esta forma, un documento bien preciado que nos muestra la calidad del género epistolar de este tiempo». Se muestra convencida de que con la decisión del gobierno local desaparece la ilusión de ser reconocido el sentimiento bien expresado, de la palabra bien dicha, del fluir de las emociones sin límite. «Parece que vamos con los tiempos, la frialdad llegará a nuestras vidas y también a nuestro talento en la escritura. Tendremos que hablar con chatgpt o con Gemini para que nos den la verdadera respuesta de la eliminación del concurso por parte del Concello. El motivo expresado por el gobierno no es el verdadero. Ahí lo dejo».

No obstante, hay que tener en cuenta que, además del empleo de la inteligencia artificial, el gobierno local consideraba que había dar un paso en otro sentido, que el concurso de las Cartas de Amor era algo susceptible de un cambio de ciclo, que estaba inmerso en una época que ya no es la que vivimos, valorando, eso sí, lo importante que fue en su día.