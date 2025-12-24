Etelvino Vázquez recorre 40 años de trayectoria con «Viaje al profundo norte»

Una trayectoria de 40 años condensada en una de sus primeras obras, reescrita precisamente para conmemorar esa efemérides. Eso es lo que los espectadores podrán disfrutar este viernes en el Auditorio de Cangas con «Viaje al profundo Norte», espectáculo de Teatro del Norte que contará con la dirección de Etelvino Vázquez y el trabajo actoral de Sandra Fergadi, David González y Enrique Dueñas, además del propio Etelvino Vázquez.

La obra, creada en 1987 para hablar de la infancia, de la familia y de la relación entre padres e hijos, vivirá una reinterpretación para ser presentada desde otro punto de vista. Si inicialmente se hacía desde la juventud, en esta ocasión la visión del teatro se hará desde la vejez, con ese recorrido temporal por toda la historia de la compañía.

La estructura, que tendrá como punto de partida la obra corta «Quimera», de García Lorca, mantendrá textos de Chejov, Shakespeare o Kafka, pero incluirá a otros autores. Lo mismo pasará con la música, con algunas piezas de la original de Michael Cohen, a la que se unirá música clásica y composiciones de Alberto Ronda.

«Un pasado que ya nunca más volverá... Miedo, soledad, angustia, abandono... es lo que vamos a vivir en esta nueva propuesta teatral que nos da el privilegio de observar 40 años de teatro, de nuestra propia vida», promete un espectáculo que ya ha sido representado en Andalucía, Extremadura, Castilla y León o Cantabria y que es la última creación de una compañía con un notable currículum que lo ha llevado por cerca de 90 festivales de Galicia, España, Europa y América.