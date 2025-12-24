Día «millonario» del marisco en las lonjas

Hay quienes esperan a los últimos días de Navidad para comprar el marisco más fresco, que es el plato estrella en la cena de hoy de Nochebuena y en la comida de mañana enNavidad, pero también a un precio que en algunos casos llega a ser desorbitado, como ha ocurrido en este lunes, día de la Lotería, en donde en Cangas el marisco llegó a precios millonarios. Se duplicó el valor de la navaja con respecto a la venta de ayer y llegó a 41, 5 euros el kilo; el camarón se vendió a 220 euros el kilo, según el portal de la Xunta PescadeGalicia, y la nécora a 75. Eso todo en lonja, por lo que los precios fueron mucho más altos para el cliente final que se acercó a las plazas de abastos y supermercados a comprar el producto fresco.

En la plaza de Cangas se vendió el percebe, tal y como confirma una vendedora, a más de 200 euros, el rodaballo a 40 euros el kilo; había merluza a 18, coruxo a 30, palometa roja a 80, rape a 16 y el besugo llegó a 85 euros, todo ello sin IVA.

Los percebeiros de la agrupación de Cangas realizan lógicamente una valoración positiva de la campaña, pero ya no sólo por el precio: «Siempre que se trabaje y se llegue a tierra sano y salvo estamos contentos», manifiesta el presidente de la agrupación, Fernando Mariño, que reconoce que el en estas fechas el producto siempre está alto.

Con respecto al lunes, ayer los precios se estabilizaron un poco en la lonja canguesa, aunque no hubo subasta de centolla por escasez. Sí se celebró puja en Bueu en donde el patrón mayor, José Manuel Rosas, realiza un balance positivo de las ventas «pese a la época en la que estamos. Es Navidad y en los hogares más desfavorecidos se adornan las mesas con marisco y buen pescado». Pero reconoce que el precio está alto , por encima de los 40 euros «que es prohibitivo para muchos vecinos locales». Salvo en la centolla, señala que prácticamente no hay subastas en este tiempo en lo que respecta al pulpo, que sólo se celebra una vez a la semana, y en cuanto a a la almeja y la navaja, la venta ya se realiza telefónica. Señala que los precios del molusco están por encima de los 20 euros. El erizo se pagó en Bueu a más de 30 euros.

En Cangas, el erizo se vendió ayer a 22,50 y a 27, 50 el día anterior.

Es la cara y cruz de una realidad que siempre se repite en la Navidad cuando el marisco se pone por las nubes. Es bueno para el sector, pero rasca mucho el bolsillo de los vecinos y también en las plazas, que viven momentos bajos por la falta de relevo generacional y hay muchos puestos vacíos, que no las hacen atractivas ni competitivas.

En la plaza de Moaña, con 22 puestos en activo de los 30 que hay, se quejan de los elevados precios estas navidades porque hay poco. Tanto es así que una de las pescantinas asegura que ella no compró para vender y sólo cogió para atender encargos de clientes habituales. El día anterior dice que pagó 270 euros por solo 8 kilos de marisco. La almeja chirla estaba 2a 8 euros el kilo, la babosa por encima de los 50 y la fina entre 60 y 70. Añade que la mayor subida que apreció fue en la nécora, con precios desorbitados. Nécora pequeña se la vendieron a 60 euros el kilo. Asegura que la nécora, cuya campaña se cierra el 5 de enero, ya siempre estuvo cara, pero en noviembre se podía comprar la buena entre 30-40 euros.

Muchos vecinos se consuelan con el langostino congelado, que tampoco hace mala mesa en Navidad, y en contra del marisco fresco, las cadenas de alimentación aprovechan estos últimos días para sacar sus ofertas. En una de estas cadenas, hay estuches de 2 kilos de gambón a 21,99, con un euro de descuento (sale a 11 euros el kilo). Cajas de 500 gramos del conocido «Rodolfo», con 15-20 piezas, se venden a 7,45 euros, con una rebaja de medio euro y un precio de 14,90 euros el kilo. También hay estuches de un kilo de langostino salvaje a 30,99 euros, con una rebaja de 4 euros y otros de 2 kilos de gambón salvaje a 26,99.