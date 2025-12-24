Bueu busca nueva sede para la Policía Local y licitará el renting de dos vehículos

El Concello de Bueu estudia el traslado de la sede de la Policía Local a otro local del centro de municipio que reúna mejores condiciones que el actual. La búsqueda –tal y como aseguran el alcalde buenense, Félix Juncal, y la concejala Laura Ogando– lleva en marcha varios meses, en los que se han puesto encima de la mesa varias posibilidades, sin que por el momento ninguna de ellas haya cuajado. De hecho, la semana pasada el regidor visitó las oficinas para reunirse con el jefe de la Policía Local, Benito Pouso, e informarle de la idea de acometer un traslado definitivo a otro lugar.

La opción de acometer una reforma de las instalaciones no está completamente descartada, pero choca con el hecho de que el edificio no es de titularidad municipal. Así, parece a priori más sencillo optar por otro local que debe reunir como requisitos principales una ubicación céntrica, ser completamente accesible y contar con unas dimensiones adecuadas, entre otros aspectos. La idea que se tiene en mente es que a lo largo del próximo año 2026 se pueda continuar trabajando para conseguir esas nuevas instalaciones.

El otro anuncio realizado por Juncal y Ogando ha sido el de la próxima retirada de los dos vehículos policiales que permanecen inoperativos al no haber superado la Inspección Técnica de Vehículos. El concello cuenta momentáneamente con otro coche para realizar los servicios, si bien todavía debe ser rotulado, algo que se hará de manera previsible en los próximos días. En paralelo los técnicos municipales están elaborando los pliegos para la licitación del contrato de renting de dos nuevos vehículos destinados a la Policía Local. Desde el concello reconocen la necesidad de renovar el parque móvil municipal, no solo el destinado a la policía.

El PP exige un nuevo local y más medios «ante el abandono del servicio»

El Partido Popular de Bueu ha exigido al gobierno local la dotación de una nueva sede de los medios necesarios a la Policía «ante el absoluto abandono del servicio por parte del concello». Los populares demandan la inclusión de partidas específicas para estas cuestiones en los presupuestos de 2026 «en caso de que sean capaces de elaborarlos sin mucho retraso como en años anteriores».

La formación de Elena Estévez recuerda que lleva solicitando mejoras para la Policía durante mucho tiempo. La principal es el cambio de instalaciones, ya que las actuales «son pequeñas, no cumplen con las medidas de accesibilidad y no dispone de sala privada para tomar declaración». Además, califica como «lamentable» el estado de los dos vehículos para patrullar, «con golpes, en malas condiciones y encima sin que ninguno de los dos consiguiera superar la ITV por deficiencias graves. No pueden usarse y tenemos un servicio minimizado».