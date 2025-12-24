El barrio de Fontes vive unido la Navidad

Vivir como antes en los barrios, con las puertas abiertas, entrando en la casa del vecino como en la tuya propia y con espíritu comunitario es algo que se ha ido perdiendo, pero que en algunos lugares se intenta recuperar. Es el caso del barrio de Fontes, en la parroquia moañesa de Tirán, cuyos vecinos se han unido para celebrar de una manera más especial esta Navidad y organizaron un «bosque da Nadal» y un roteiro de panxoliñas con un coro vecinal que, pese a la lluvia, no redujo la participación ni el ánimo de los asistentes.

Otros dos elementos decorativos. | FdV

El «Bosque de Nadal» se realizó a propuesta de las vecinas Fina Martínez y Alicia Paz, con decoraciones con materiales reciclados delante de las casas. El objetivo era llenar la parroquia de creatividad y de conciencia ambiental, que consiguieron. Por otra parte, Eloy Martínez se encargó de organizar y dirigir el coro vecinal con integrantes de distintas generaciones, que puso la banda sonora a la celebración.

Árbol ante una casa. | FdV

Este coro, formado por niños y adultos, realizó actuaciones en el cruceiro de Fazáns, Lago de Abelendo y, finalmente, en el cruce da Grela. La actividad se realizó el domingo y la jornada concluyó con una chocolatada para todos.

El coro interpretó un repertorio que combinó canciones tradicionales y actuales de Navidad, creando un ambiente próximo y emotivo, a pesar de las duras condiciones meteorológicas, con lluvia y frío.

Los vecinos de este barrio de Tirán valoraron muy positivamente esta actividad, con mucha implicación colectiva y capacidad de hacer comunidad, incluso bajo la tromba de agua. Están orgullosos de haber podido rescatar ese espíritu de unión y celebrar también una Navidad diferente en el barrio, en el que «pequenos xestos volveron a demostrar a forza do compromiso vecinal», señala Eloy Martínez.