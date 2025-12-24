La alcaldesa asegura que el agua al centro de salud de Sisalde «está programada»

La lucha entre el gobierno del BNG de Moaña y la Xunta por el regreso de las urgencias sanitarias vive nuevos momentos de tensión a causa de la falta de la acometida del agua que sigue sin realizar el Concello al nuevo centro de salud de Sisalde, que retrasa su apertura, y que se enmarca en el enfrentamiento por la falta de respuesta de la Consellería de Sanidade al regreso de las urgencias, lo que viene a significar —una cosa por la otra—. El Sergas remitió en la tarde del lunes un comunicado en el que confirma que las obras de construcción del nuevo centro sanitario, adjudicadas a Copasa, están rematadas, aportando un informe de la dirección de obra en este sentido, en el que se señala que sólo están pendientes de la acometida de agua, que depende directamente del Concello de Moaña.

Votación de los grupos políticos en el pleno de ayer en Moaña. / Gonzalo Núñez

La comunicación del Sergas se realizaba estratégicamente tras la última concentración de la sanidad del domingo en Moaña y en la jornada previa al pleno de ayer, y último del año, en el que se sometió a aprobación una moción de la Plataforma da Sanidade Pública para pedir la retirada del acuerdo adoptado en el Parlamento de Galicia, a instancias del PP, para que un estudio técnico decida si regresan o no las urgencias a Moaña, que desde el gobierno y la Plataforma interpretan como un estudio a la carta para dejar a Moaña sin urgencias.

La alcaldesa, Leticia Santos (BNG), no se extiende mucho en la respuesta al Sergas sobre la acometida del agua, ni realiza ataques, como tampoco lo hizo en el pleno de ayer, sólo asegura que la acometida está programada para su ejecución, tal y como le trasladó la concesionaria Aqualia y que lo que queda ahora es que «respondan si van a cumplir el convenio y si van a regresar las urgencias».

En su comunicado, el Sergas insiste en que las obras de la acometida del agua «a día de hoy todavía no se llevaron a cabo, a pesar de tramitarse con la antelación suficiente» y aunque sin criticar directamente al Concello, vuelve a poner sobre la mesa el reproche que realizó en septiembre cuando acusó al Concello de boicotear la puesta en funcionamiento del nuevo centro de salud sin dar el agua por la guerra abierta con Sanidad por el regreso de las urgencias.

En dicho informe consta que se iniciaron las actuaciones de solicitud de la acometida del agua en Aqualia el 8 de agosto de este año, el día 1 de septiembre se valoraron las obras necesarias a acometer por Aqualia y se pagaron con fecha de 5 de septiembre. Añade que a finales de septiembre solicita Viaqua la instalación de contadores digitales, según las directrices de la concesionaria en base a los parámetros del municipio. Por último refleja que, ante la demora en la realización de los trabajos, Copasa ejecuta parcialmente los mismos. «A día de hoxe atopámonos agardando o suministro e instalación dos contadores dixitais».

El pleno

Con respecto al pleno de ayer, con presencia de vecinos portando pancartas reclamando las urgencias y contra la Xunta, la moción de la Plataforma salió aprobada con los votos del BNG (9) y del concejal del PSOE. El PP votó en contra, como estaba previsto, tal y como defendió su portavoz, Alfonso Píñeiro, por que su partido no va a «blanquear el ruido interesado del BNG que pretende ocultar que en el futuro Moaña quedará para siempre con urgencias, porque así lo firmó la alcaldesa». Insistió Piñeiro en que Sisalde abrirá con urgencias y que lo que está haciendo el BNG es ruido partidista utilizando las urgencias para sacar rédito político y manipulando a los vecinos.

El presidente de la Plataforma Gabriel Ferral, defendió la moción, en la que se pide dejar sin efecto el acuerdo del PP en el Parlamento que sólo busca justificar, según señala, la permanencia del Punto de Atención Continuada (PAC) de Moaña en Cangas; y reclamar al Sergas el cumplimiento del convenio de construcción de Sisalde que dice que abrirá con PAC mientras no e construya el Centro Integral de Saúde (CIS) que la Xunta tiene previsto en Cangas.

La portavoz del BNG, María Ortega, fue la encargada de responder al PP, calificó de «ocurrencia» la iniciativa de los populares en el Parlamento y de utilizar a las diputadas del partido como «marionetas para instar a la Xunta del PP a encargar un estudio al Sergas del PP en el que se informe que la decisión del PP de no devolver las urgencias de Moaña que el PP mantiene secuestradas en Cangas no es una decisión exclusivamente política basada en el único criterio de reducir servicios sanitarios públicos mientras aumentan los presupuestos en la sanidad privada». Añadió que es una «irresponsabilidad» del PP incitar a la Xunta a que no cumpla el convenio de 2020 de Sisalde, que tiene validez jurídica «y su incumplimiento supone consecuencias jurídicas graves». Preguntó cuanto tiempo seguirá el presidente de la Xunta faltando el respeto a los vecinos, que llevan 215 semanas reclamando en la calle el derecho a las urgencias que le pertenecen.

El portavoz del PSOE acusa de «sabotaje y piratería» al PP

El concejal del PSOE de Moaña, Mario Rodríguez, calificó de «sabotaje» y «piratería» la gestión sanitaria del PP en Moaña y dijo que la Xunta sólo buscaba debilitar la sanidad pública para empujar a los vecinos a la privada. Criticó que la Xunta siga recurriendo a la excusa de la falta de médicos cuando la verdad es que «el PP los expulsa por falta de contratos dignos». Insistió en que el PAC se cerró en Moaña «por una decisión política injustificable» y criticó la incoherencia del PP de Moaña que en los plenos defiende que Sisalde tendrá urgencias y sus compañeros de Cangas piden en el Parlamento un estudio para no devolverlas.

Un momento de la votación de la moción en la sesión. | | | SANTOS Á.

El gobierno de Cangas no quiere un CIS

Con respecto a Cangas, el gobierno local quiere cambiar la concepción que pueda tener la población respecto a los terrenos del nuevo equipamiento sanitario a construir en la zona de A Rúa por el Sergas. Primero deja claro que el tripartito no defiende un Centro Integral de Saúde (CIS), que el listado de servicios que ofrece este tipo de centro es insuficiente para la población, así que exige otro diferente, al que ayer no se atrevió a llamar Centro de Alta Resolución (CAR), pero es en la referencia que tienen estas fuerzas políticas desde que la Xunta de Galicia solicitó los terrenos al Concello de Cangas para construir un CIS. Después, el tripartito es de la opinión de que desde la Xunta se están poniendo trabas para construir el nuevo equipamiento. En este sentido, señala el gobierno que está harto de los cambios de criterio, por ejemplo, del diseño del vial que se incluye en el proyecto donde se quiere actuar en A Rúa, donde la sociedad mercantil Amgecabe promueve una modificación puntual de las Normas Subsidiarias para obtener suelo para uso terciario y, de paso, ceder al Concello de Cangas el terreno suficiente para la construcción del nuevo equipamiento sanitario.

El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, afirma que no se entiende que en el primer proyecto presentado por Amgecabe, para el que el Concello le había entregado licencia municipal, la delegación de la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI) no había puesto ningún inconveniente a que se accediera directamente desde el vial de la Xunta a la zona, sin embargo, la AXI de Santiago impide esta posibilidad, como lo dejó bien claro en sus objeciones al proyecto en estudio de impacto ambiental. «El problema no es del Concello de Cangas, es de la Xunta de Galicia, que no es capaz de clarificar el tipo de ordenación del tráfico y viales en la zona donde se pretende actuar. Pasan meses y aún no se entró a estudiar nada de la modificación puntual que se propone».