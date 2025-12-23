Moaña lleva a pleno la ampliación a 50 años de la cesión del campo del Domaio

La corporación de Moaña celebra hoy el último pleno del año, que adelanta debido a que el jueves, cuando tocaría celebrar, es el día de Navidad. Uno de los asuntos será la aprobación de la ampliación de la cesión del campo de fútbol A Granxa, por parte del Fútbol Club Domaio al Concello.

Las instalaciones ya estaban cedidas con un anterior convenio que se firmó en 2011 por 25 años y está en vigor, pero se tiene que ampliar a 50 años para que el Concello se pueda acoger a la subvención de la Diputación dentro de su II Plan de Infraestructuras Deportivas. Uno de sus requisitos es que el Concello sea titular de los bienes, instalaciones o terrenos en los que se vaya a ejecutar la inversión, bien como propietario o por cesión y que en este caso, la cesión tendrá una duración de 50 años. Con el anterior acuerdo eran 25 hasta 2036.

Lo que se lleva a pleno es ampliar a 50 años contando a partir del 1 de enero de 2026. En Cangas, sin embargo, la cesión que se pretendía del campo del Alondras al Concello para acogerse a la ayuda, fue tumbada por el secretario. En Moaña no hay problemas. Con el primero se acometieron obras en este campo como la mejora del terreno de juego con el retranqueo de la grada, reforma de los vestuarios y locales sociales, se amplió la cubierta de la grada, se dotó de agua y saneamiento o se instaló hierba artificial.