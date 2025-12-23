Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuentacuentos animado en Bueu

Cuentacuentos animado en Bueu | SANTOS ÁLVAREZ

Elena Bangueses en la voz y Luis Davila a los lápices ofrecieron ayer un cuentacuentos animado al público infantil que se acercó ayer al astillero de Purro para disfrutar de una de las actividades para el público más joven de la programación navideña en Bueu.

