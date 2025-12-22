Un vecino de Marín muere mientras pescaba de madrugada en el lugar de A Roiba, en Bueu

La llegada de la Navidad está resultando especialmente trágica en la comarca de O Morrazo. Si el sábado fallecía un hombre en un accidente de tráfico en la autopista AP-9 en el término municipal de Moaña, ayer la desgracia se trasladó a Bueu. Un vecino de Marín de 38 años de edad murió mientras se encontraba pescando en el lugar de A Roiba, en la parroquia de Beluso (Bueu). Su cuerpo fue hallado en el agua por efectivos de la Guardia Civil a las 9.52 horas y llevado a tierra a la playa de A Roiba poniendo fin, de este modo, a un amplio operativo de búsqueda que se extendió a lo largo de buena parte de la madrugada y que, tras suspenderse por la falta de luz y el mal tiempo, se reanudó con las primeras horas del día.

El hombre, de nacionalidad española (inicialmente se apuntó erróneamente a la posibilidad de que fuese rumano) responde a las iniciales C.P.M.,vestía un neopreno cuando fue hallado y presumiblemente estaba buceando cuando se produjo el terrible desenlace. Su cadáver fue localizado en la mañana de ayer enganchado a unos aparejos, por lo que todo apunta a que se hubiese quedado atrapado bajo el agua, sin poder ascender, y se hubiese ahogado.

La alarma se dio minutos después de la 1 de la madrugada por parte de otro varón, que avisó de la existencia de un hombre en el agua y de que se veía la luz de una linterna, en una zona de unos bajos rocosos situados poco antes de la escollera del muelle de Beluso. Alertado el 112 se organizó un notable operativo de búsqueda, en el que se movilizaron el helicóptero Pesca I, la lancha de Salvamento Marítimo Salvamar Mirach con un buzo y la embarcación de la Guardia Civil Corvo Mariño, además de medios terrestres con dos patrullas de la propia Guardia Civil y efectivos de Protección Civil. También se dio aviso al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

Todos ellos peinaron la zona de forma concienzuda en busca del desaparecido o de algún rastro que permitiese dar con su paradero. El llamativo despliegue ni mucho menos pasó desapercibido para los vecinos del lugar a pesar de las altas horas a las que se produjo. Los rescatadores del helicóptero llegaron a descender hasta las rocas en donde se había visto por última vez al fallecido, y el buzo se sumergió para localizarlo, pero ambas tareas finalizaron sin éxito.

Finalmente, y ante la falta de luz y las complicadas condiciones del mar alrededor de las cuatro de la madrugada se optó por suspender momentáneamente la búsqueda hasta el amanecer. El operativo se reanudó con las primeras luces del día y fue entonces, poco antes de las 10 de la mañana, cuando se encontró el cuerpo sin vida del marinense, en el agua. Previamente ya se había localizado en tierra parte material de pesca utilizado por el fallecido.