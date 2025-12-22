En el sprint final de la lotería de Navidad

La administración de lotería A Boa Estrela, en Cangas, permaneció ayer abierta hasta las 20.30 horas. Sabe la costumbre de los ciudadanos del municipio y que hay a los que les gusta llegar al final. Lo hicieron tres personas en los últimos cinco minutos. La penúltima cogió un décimo terminado en 7 en el último, en 66. Ahí está la persona que compró ese décimo

No empezamos bien la Navidad en Morrazo

No estamos empezando bien las Navidades en O Morrazo. En los últimos dos días, dos muertos en accidente, uno en la carretera y otro en el mar, además de un barco hundido. Hay que confiar que esta mala suerte no continúe, que lo que comenzó mal acabe bien, ya sean con la suerte del Gordo de Navidad o con la del Niño. O simplemente nos vale que no ocurra nada, que el tiempo pase sin molestar demasiado.

Los villancicos y sus licencias poéticas

Vamos a ver los Villancicos. Hay uno que dice que la Virgen se está peinando entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. Eso es una licencia poética del autor, porque cortinas en el belén, que era un lugar donde dormían los animales y plata no tenían porque María y José eran pobres. Hay otro villancico que en tono rockero discrepa de la letra oficial. Es el realizado por el recientemente finado, el gran líder de Ilegales, Jorge Martínez, que recomendaba a los peces que no bebieran ni volvieran a beber porque la iban a coger. ¡Qué razón tenía!