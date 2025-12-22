La Sala Paraíso, lugar de reencuentro

«Ojalá que esto se convierta en una costumbre, en una tradición». La frase es de Santi Dopazo, uno de los dj’s de la desaparecida Sala Paraíso y podría describir a la perfección el ambiente vivido ayer en la fiesta homenaje a la mítica sala de Bueu. Cientos de personas abarrotaron la carpa de As Lagoas para disfrutar de un viaje en el tiempo que se extendió a lo largo de siete horas, con música, diversión a raudales y, sobre todo, con un componente emocional y de añoranza inherente a un local por el que pasaron varias generaciones de buenenses.

Y es que hablar de la Sala Paraíso es hablar de reencuentros, de volver a ver las mismas caras aunque, eso sí, con unos cuantos años de más. Paraíso es ahora el paraíso de los jóvenes de antaño, ahora instalados entre los 35 y 50 años, con ganas de revivir esos momentos pasados. Pero el homenaje, en su segunda edición, pretendía abrir aún más el abanico de participantes, ampliando su horario para dar cabida a todas las generaciones y gustos musicales.

Una imagen de la fiesta celebrada en la carpa de As Lagoas. / FDV

Comenzó la noche pasadas las nueve con Arturo a los mandos. No fue hasta media hora más tarde cuando comenzaron a llegar los primeros grupos y, a partir, de ahí, fue un goteo constante de gente. Era el momento de los más talluditos, con canciones de la década de los 80 hacia atrás y un ritmo un tanto más pausado.

El relevo lo tomó al filo de la medianoche Santi Dopazo, uno de los pinchadiscos supervivientes de la Sala Paraíso. No estuvo acompañado en esta ocasión por su inseparable Roberto Pousada pero cogió galones y un repertorio que arrancaba en los 90 y se extendía por la década del 2000 para animar a un público que ya abarrotaba el recinto. Gabry Ponte, Sash con su «Ecuador», mucha música disco y algún que otro toque latino, dejando espacio, como no podía ser menos para licencias obligadas en esta época del año, encarnadas en el «Feliz Navidad» de Boney M.

La fiesta se prolongó prácticamente hasta las 4.30 de la madrugada, dejando como cierre dos temas también clásicos para los asiduos a la histórica sala de fiestas. LeAnn Rimes con «Can’t fight the moonlight» (la canción del Bar Coyote) y Queen con «We are the champions». Un tema tan incombustible como el recuerdo de la Sala Paraíso.