El PP apoya una concentración contra la subida de la basura

El PP hace un llamamiento a participar de forma masiva hoy en una concentración delante del Concello de Cangas, fijada para las 19.00 horas, y cuya convocatoria es anónima. No obstante, el viernes vieron a personas vinculadas a Alternativa dos Veciños de Cangas distribuir carteles en una cafetería. La convocatoria se realiza a través de las redes sociales, cuando la junta de la Mancomunidade ya decidió aplazar cualquier tipo de subida un año.

El PP entiende que el borrador de la nueva propuesta ignora 3.600 alegaciones vecinales y carga la subida a las familias, «por lo que es necesario mantener la movilización que hay convocada. También recuerda el PP que la próxima presidenta de la Mancomunidade, la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, dijo en su momento que la tasa «subirá si o sí».