El pleno de Moaña planta cara al Parlamento por las urgencias

Los vecinos de Moaña siguen cumpliendo semanas consecutivas de movilizaciones por el regreso de las urgencias y que el nuevo centro de salud de Sisalde abra con ellas. Ayer cumplieron la 215 semana con la habitual concentración, de media hora, ante la Casa do Mar, cerrada porque las urgencias siguen «secuestradas» en Cangas, tal y como señaló la alcaldesa y presidenta de la Mesa Local da Sanidade, Leticia Santos, que intervino junto al portavoz de la Plataforma de Defensa da sanidade pública, Gabriel Ferral. La regidora dijo que es triste que Moaña sea la única villa de Galicia con este «secuestro», sin poder recuperar los servicios que tenía y pidió a los vecinos acudir al pleno, que esta semana se adelanta a mañana martes, debido al jueves día de Navidad, para presenciar el debate de la moción de la Plataforma en la que se pide la retirada del acuerdo del PP en el Parlamento de Galicia, a iniciativa de la diputada canguesa Dolores Hermelo, contra este regreso y condicionarlo a un estudio técnico que, por otra parte el Sergas ya había dicho que haría.

La alcaldesa se preguntó si el conselleiro de Sanidade o el presidente de la Xunta tienen algo contra esta villa y por qué se le niega un servicio al que tiene derecho y está en la cartera de servicios del Sergas y otras villas recuperaron sus servicios tras la pandemia.

Insistió en que el pleno de mañana es una cita muy importante para que se visibilice lo que opinan los vecinos y acudir para ver cómo se produce el debate sobre la moción de la Plataforma da Sanidade y darle su apoyo porque debe seguir la lucha institucional mientras sigue también la lucha vecinal para ir de la mano: «No podemos permitir que la Xunta incumpla el convenio y abrir el centro de Sisalde sin su PAC (Punto de Atención Continuada)».

En la moción consta que la Plataforma se ve en la obligación de llevarla a pleno con el fin de buscar apoyo de toda la corporación municipal para que sea rechazado el acuerdo del Parlamento de Galicia del pasado 3 de diciembre, que considera que busca «realizar un estudo feito a medida que xustifique negarlle aos moañeses e moañesas o dereito ao seu servizo de urxencias» y que «para xustificar semellante desatino, as parlamentarias que asinan a proposición non de lei non dubidaron en mentir», cuando hablan de que el PAC de Cangas cuenta con cuatro equipos médicos y la verdad es que son tres a los que hay que añadir el equipo de Moaña y cuando añaden que este servicio cubre de manera eficaz las necesidades asistenciales urgentes de ambos municipios que se encuentran separados por apenas 7 kilómetros y unidos por vías de comunicación rápidas y directas. Desde la Plataforma señalan que los vecinos de Moaña están recibiendo una peor atención que cuando las urgencias estaban en Moaña y que cuando el PP habla de vías rápidas y directas no debe tener en cuenta a los vecinos de Domaio, de San Lourenzo, O latón o Meira de Arriba. La Plataforma insiste en que tiene claro que Moaña tiene un PAC propio que debe volver a la localidad y pide el apoyo de todos los grupos municipales, incluido lógicamente el PP que preside Alfonso Piñeiro. Lo que piden en la moción es rechazar el acuerdo del Parlamento, instar a la Xunta a ignorar dicho acuerdo para que adopte de una vez por todas la decisión política de devolver el PAC al centro de salud de Moaña y exigir a la Xunta y al Sergas el cumplimiento del convenio de construcción del nuevo centro de salud de Sisalde que en su cláusula primera establece que el centro contará con una zona destinada a PAC para prestar este servicio en Moaña, mientras no se construya el Centro Integral de Saúde (CIS) de Cangas.

La moción se incluye como punto sexto del orden del día del pleno, que arranca a las 20:00 horas.