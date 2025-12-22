Dos pasos de peatones en Tirán confunden a vecinos
El Concello solicita una solución a la AXI para dar más seguridad con un semáforo con pulsador
La concejala de Mobilidade de Moaña, Dolores Chapela (BNG) ha cursado una petición a la delegación territorial de la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI) para que se atiendan las demandas de la Asociación de vecinos de Tirán para mejorar la seguridad vial en la PO-551 a la hora de cruzar por el paso de peatones en el punto kilométrico 23.690 con la instalación de un semáforo con pulsador que permita también cruzar con más seguridad a la parada de autobús en el pk 23.600. Alertan de que en la actualidad hay confusión para los peatones por donde deben cruzar al haber dos pasos, uno de un lado de la intersección que fue borrado pero que el desgaste vuelve a hacer visible y otro, al otro lado de la intersección que está desgastado. El resultado es que hay dos pasos a medio pintar y que fue uno de los motivos del atropello, con una persona herida, ocurrido el pasado 24 de noviembre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un muerto y tres heridos en un accidente entre una furgoneta y un turismo a la salida de la AP-9 en el puente de Rande
- Las excavaciones arqueológicas descubren la puerta de acceso a la torre medieval de Meira
- Una ola envuelve a un grupo de percebeiros en Cangas y deja a uno herido
- Muere cuando pescaba en aguas de A Roiba, Bueu
- El colegio Compañía de María de Cangas se querella contra las familias que lo demandaron
- Aparece hundido un mejillonero en el muelle de A Mosqueira en Moaña
- Bueu resucita la mítica Sala Paraíso con una gran fiesta este sábado en As Lagoas
- Un motorista herido tras colisionar con un coche en el centro de Cangas y salir despedido