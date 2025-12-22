Muere un marinense cuando pescaba en aguas de A Roiba, Bueu

Un vecino de Marín de 38 años de edad ha sido encontrado muerto esta mañana en el lugar de A Roiba, en la parroquia de Beluso (Bueu), después de un amplio operativo de búsqueda tras la alerta por su desaparición en el agua mientras se encontraba pescando. El cadáver del hombre, de nacionalidad española (las primeras informaciones apuntaban erróneamente a que era rumano), fue hallado a las 9.52 horas en el agua por efectivos de la Guardia Civil, que lo trasladaron de inmediato a tierra a la playa de A Roiba.

La alarma se dio poco después de la 1 de la madrugada, después de que otro varón, visiblemente nervioso, avisase de que había un hombre en el agua y que se veía la luz de una linterna en unos bajos rocosos situados poco antes de la escollera del muelle de Beluso.

Una imagen del operativo de búsqueda nocturna del pescador desaparecido. / FDV

Alertado el 112, se emprendieron las labores de búsqueda, para las que fueron movilizados el helicópero Pesca I, la lancha de Salvamento Marítimo Salvamar Mirach con un buzo, así como la embarcación de la Guardia Civil Corvo Mariño, además de medios terrestres con dos patrullas de la propia Guardia Civil y Protección Civil. Los rescatadores del helicóptero llegaron a descender hasta esas rocas, mientras el buzo buscó bajo el agua, pero no se localizó a la persona desaparecida. También se dio aviso al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

Alrededor de las cuatro de la madrugada el operativo se suspendió para reanudarlo esta mañana con la luz del día. Ha sido entonces cuando efectivos de la Guardia Civil localizaron el cuerpo del hombre en el agua y lo trasladaron a tierra.