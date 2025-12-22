Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El IES Rodeira, con el comedor social

Alumnos del ciclo básico de servicios comerciales del IES Rodeira de Cangas realizaron una semana de recogida de alimentos que entregaron al comedor social este viernes. Con esto, el centro fomenta valores y también pone en práctica contenidos del ciclo.

