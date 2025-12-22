Finalizada la pasarela de Liméns que sufrió un robo de tablas

Concluyeron la pasada semana las obras de construcción de la nueva pasarela de Liméns. Su finalización también tuvo un punto de angustia, pues cuando se estaba terminando la obra, los trabajadores pudieron comprobar que faltaban 20 tablas, que habían sido sustraídas de las apiladas en las inmediaciones de la obra y que tuvieron que ser rápidamente encargadas para terminar la pasarela conforme estaba previsto. La propia alcaldesa se quejaba de que este percance y lamentó la gamberrada.

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a través del Servicio Provincial de Cosas, acordó en agosto construir de nuevo la pasarela de la playa de Liméns, que da acceso al arenal. La obra fue aprobada en el mes de agosto y fue necesario que Costas sacara del Concello de Cangas el compromiso de su mantenimiento, algo que ya llevaba a cabo con regularidad con la pasarela que acabó destrozada por el paso de los años y el mucho uso, porque por ahí transitan miles de personas cada verano. Los vecinos de Liméns y los usuarios de la playa tuvieron este verano la pasarela cerrada. Se colocaron vallas para no acceder a la misma, aunque las advertencia de no pasar no disuadían a personas que hacían caso omiso de las señales colocadas por el Concello de Cangas.

El gobierno local de Cangas se mostró muy satisfecho con la obra realizada por el Estado y destaca que el mal tiempo no supuso un significativo retraso en la finalización de los trabajos, que el propio concejal de Medio Ambiente del Concello de Cangas, Antón Iglesias (BNG), se ocupó de examinar no hace mucho más de 15 días.