Concluyen las obras del centro de salud de Moaña, a la espera del agua

El Sergas confirma que las obras de construcción del nuevo centro de salud de Sisalde, en Moaña, adjudicadas a Copasa, están rematadas, y aporta un informe de la dirección de obra en este sentido, en el que se señala que están pendientes de la acometida de auga, que depende directamente del Concello de Moaña.

Insiste el Sergas que las obras de la acometida del agua «a día de hoy todavía no se llevaron levaron a cabo, a pesar de tramitarse con la antelación suficiente» y sin criticar directamente al Concello, vuelve a poner sobre la mesa el reproche que realizó en septiembre cuando acusó al Concello de boicotear la puesta en funcionamiento del nuevo centro de salud sin dar el agua por la guerra abierta con Sanidad por el regreso de las urgencias.

En dicho informe consta que se iniciaron las actuaciones de solicitud de la acometida del agua en Aqualia el 8 de agosto de este año, el día 1 de septiembre se valoraron las obras necesarias a acometer por Aqualia y se pagaron con fecha de 5 de septiembre. Añade que a finales de septiembre solicita Viaqua la instalación de contadores digitales, según las directrices de la concesionaria en base a los parámetros del municipio. Por último refleja que ante la demora en la realización de los trabajos, Copasa ejecutar parcialmente los mismos. «A día de hoxe atopámonos agardando o suministro e instalación dos contadores dixitais».