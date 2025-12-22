Complejo rescate del barco mejillonero hundido en el muelle de Moaña

El barco mejillonero "Mar Verde", que se hundió en la madrugada del sábado cuando estaba amarrado en el muelle bateeiro de A Mosqueira, en Moaña, fue reflotado a primera hora de la tarde de este lunes, después de una compleja labor, que requirió de la presencia de dos buzos y la ayuda de sendos balandros del sector, después de que se prohibiera el paso de la grúa de gran tonelaje por esta zona del muelle, que teóricamente lo iba a levantar en el sitio, debido al mal estado de las instalaciones, de titularidad de Portos de Galicia, por si no aguantaban el peso.

El balandro reflotado. / Santos Álvarez

Los trabajos comenzaron a mediodía en donde estaba el barco amarrado, hacia la punta del muelle, que tiene poco calado, de unos 4 metros con marea baja, según Protección Civil de Moaña presente también en el lugar. De hecho, el barco se veía desde fuera en el fondo y sobresalían algunos de los elementos de la cabina. Lo primero fue retirar el mayor cumbustible posible de los depósitos del buque que podría albergar 800 litros de gasóleo y que por ese motivo el mismo sábado, Portos desplegó una barrera anticontaminación en la dársena de O Con para evitar más vertido. En el muelle había un fuerte olor a combustible.

Traslado del barco semihundido con ayuda de dos balandros del mejillón. / Santos Álvarez

Los buzos se ocuparon de preparar al balandro al que colocaron dos eslingas para ser levantado con la ayuda de los otros dos balandros, "Playa de Cabanas y "Palo Mar", procedentes del puerto de San Adrián de Cobres. A las 14:30 horas era arrastrado semihundido por estos dos barcos con la ayuda de una lancha, hacia donde permanecía la grúa esperando, en una zona más segura del muelle. La intención era izarlo del mar y llevarlo a un varadero, aunque a las 18:30 todavía no se había completado. En esa zona, el "mar Verde" fue reflotado y se comprobó que el hundimiento había sido debido a una vía de agua, bien por roce con otra embarcación o con el propio muelle.La embarcación, de unos 15 metros de eslora, es de madera y tiene más de veinte años.

La situación ha coincidido en un momento de reapertura de algunos de los polígonos de bateas, en medio de un episodio prolongado de cierres por toxina, cuando se podía volver a comercializar y aprovechar la campaña de Navidad.