Cangas, sin «Gordo» por un número

«Nos quedamos a las puertas del Gordo», asegura Andrea Fonseca, titular de la administración de Loterías nº 2 de Cangas, en la que se vende el número abonado más antiguo del municipio, con más de 50 años jugando al 28077. Asegura que solo por un número no tocó el «Gordo»: despachó el 49432 y el primer premio del Sorteo de la Lotería de Navidad fue el 79432. Se consuela con que repartirá el dinero de los décimos premiados con las dos últimas cifras -en el caso de este número, 100 euros y 20 del reintegro- y lo que haya de pedrea, con la ilusión ya puesta en sorteo del Niño.

En la administración A Boa Estrela de Cangas, las colas por la tarde recordaban a las de la pandemia. Las puertas abrieron media hora más tarde de lo habitual (17.30) y la gente comenzaba a agolparse, muchos por sellar la Primitiva y otros para conocer la suerte en la pedrea del número que llevaban apretado de la mano enrojecida con el frío.

Pero a esa hora de la tarde, en las máquinas de la administración aún no se podía leer el número para saber si estaba o no premiado. Porque este punto de venta repartió mucha pedrea, por lo que afirma su propietaria Loreto Ferrero, y también terminaciones del Gordo y del segundo premio. La gente, en Cangas, se da segundas oportunidades, y ya este lunes, nada más abrir, compraba la décimos para el sorteo del Niño. En la cola se hablaba del mucho dinero que se gasta en la Lotería y del poco que regresa. Aunque no es suficiente para disuadir de que no compre en Reyes.

En el punto de venta del Pósito de Moaña, su titular, José Verde, y con la debida cautela, asegura que un cliente festejaba que le había tocado un 5º premio en un décimo que le habían regalado. En este local la magia de este sorteo también pasó cerca y vendieron los mismos números que uno de los cuartos premios «aunque con un cero cambiado». En Moaña se vendió el 02558 y tocó el 25508.

La suerte también pasó de largo por Bueu y no dejó más que alguna pedrea, dinero que apunta ahora a una próxima reinversión en la Lotería del Niño. Ni tan siquiera uno de los mejores años en cuanto ventas de décimos aseguró a los compradores buenenses y foráneos hacerse con una pequeña parte del pastel de este Gordo de la Navidad. Si en anteriores ediciones del sorteo Bueu había rascado algún pellizco -3,6 millones de euros de un cuarto premio en 2022 y 96.000 euros de un quinto en 2023- en esta ocasión el balance no resultó positivo.

María Portela y su marido, en el Bar La Marina de Bueu. / Santos Álvarez

Eso sí, hubo alguna pequeña alegría, como en el Bar La Marina, donde se repartieron 60.000 euros en el número 78407, agraciado con una pedrea. Cinco euros por euro jugado para cada uno de los 600 billetes repartidos allí, suficiente para despertar una sonrisa en la propietaria del local, María Portela, contenta por haber repartido algo de fortuna entre los habituales.

«Se vendió décimo a décimo, y casi todo a gente de aquí, a los clientes de siempre», señala, aunque también reconoce un pequeño porcentaje de un 20 por ciento para los turistas que adelantaron sus compras en verano.

Julia González, la propietaria de la única administración de lotería de Bueu, A Illa de Lola, se resignaba a haberse quedado sin repartir alguno de los premios grandes. «Solo pedreas, los billetes de La Marina, otra pedrea vendida al Restaurante A Grelhada, alguna más en Marín…», afirma.