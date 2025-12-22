Cangas descarta bonificar eléctricos: «Beneficia al que menos lo necesita»
El gobierno de local discrepa así del criterio de la Valedora do Pobo, que considera que el Concello debe «favorecer la mobilidade con vehículos que minoren las emisiones de carbono»
Sigue la polémica en la Valedora do Pobo en relación a si el Concello de Cangas debe plantear bonificaciones en el Impuesto Municipal de Vehículos a los coches eléctricos. Toda la polémica surge a raíz de una queja de un particular ante el citado estamento. El Concello de Cangas contesta a la Valedora do Pobo que no existe obligación legal alguna para establecer rebajas fiscales a nivel municipal a los vehículos eléctricos, por lo tanto, «hablamos de una decisión discrecional que deberá basarse en objetivos políticos, económicos y medioambientales». También replica el gobierno local que considera que una desifiscalización sin criterios progresivos y socialmente regresiva es ambientalmente ineficiente, ya que concentra los beneficios público en quien menos lo necesita y no acelera la transición ecológica de forma óptima ni justa. «Una ayuda plana beneficia desproporcionadamente a los hogares de mayores ingresos», señala.
Pero a la Valedora do Pobo no le satisfizo la contestación .Habla de es obligación limitar las emisiones y c concluye que «Dentro de su capacidade organizativa, favorecer la mobilidade con vehículos que minores a emisión de carbono, a través de bonificación fiscais».
