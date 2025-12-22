Cangas descarta bonificar eléctricos: «Beneficia al que menos lo necesita»

Sigue la polémica en la Valedora do Pobo en relación a si el Concello de Cangas debe plantear bonificaciones en el Impuesto Municipal de Vehículos a los coches eléctricos. Toda la polémica surge a raíz de una queja de un particular ante el citado estamento. El Concello de Cangas contesta a la Valedora do Pobo que no existe obligación legal alguna para establecer rebajas fiscales a nivel municipal a los vehículos eléctricos, por lo tanto, «hablamos de una decisión discrecional que deberá basarse en objetivos políticos, económicos y medioambientales». También replica el gobierno local que considera que una desifiscalización sin criterios progresivos y socialmente regresiva es ambientalmente ineficiente, ya que concentra los beneficios público en quien menos lo necesita y no acelera la transición ecológica de forma óptima ni justa. «Una ayuda plana beneficia desproporcionadamente a los hogares de mayores ingresos», señala.

Pero a la Valedora do Pobo no le satisfizo la contestación .Habla de es obligación limitar las emisiones y c concluye que «Dentro de su capacidade organizativa, favorecer la mobilidade con vehículos que minores a emisión de carbono, a través de bonificación fiscais».