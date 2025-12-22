«Borneira», con el Concello otra vez cerrado para su asamblea

La Asociación de pescadores de séptima lista «Borneira» de Cangas se encontró de nuevo, y por segundo año consecutivo, con las puertas del Concello cerradas para su asamblea, convocada para el sábado a las 10:00 en el salón de plenos. Esto provocó gran malestar ya que es el segundo año que se «nos da con las puertas en las narices» En 2024 se lo encontraron ocupado. Dicen que los 200 socios, en gran parte personas jubiladas y de avanzada edad, tuvieron que estar una hora «papando frío y bajo la lluvia», por lo que van a pedir una reunión con la alcaldesa para pedir explicaciones.

En cuanto a los temas, se trató del cambio del suelo de los pantalanes, se informó que en Cangas ya se cambió en la pasarela y mitad del pantalán y que a finales de la primavera está previsto cambiar otros tres módulos y se colocarán 5 brazos de amarre. También se informó de que se pidió apoyo económico al Concello y otras administraciones para arreglar el pantalán. En cuanto al problema de la falta de espacio, se acordó añadir un límite en la manga de las embarcaciones en el pantalán de Cangas, a 2,25 metros y eslora máxima de 5,50 y bajar el límite de eslora en Vilariño a 6 metros y manga máxima de 2,30.

Se valoró de forma positiva la transferencia de la gestión de Costas a la Xunta y se pedirá una reunión para solicitar la instalación del pantalán de abrigo en Vilariño, atascada en Costas desde hace años. Se abordó con el presidente de la Federación de Séptima Lista y de la Asociación Elmo de Portonovo, Joaquín Estévez, el nuevo decreto de pesca, que creen que vulnera derechos de los pescadores de recreo, obliga a declarar la captura de algunas especies y cortar la aleta caudal a todo el pescado. Éste informó de su reunión con el director general de Pesca, Cándido Rial, que no ayudó aclarar qué especies deben declarar a partir del 10 de enero. Califican de disparate lo que pretende el ministerio, de declarar a través del móvil cuando la mayoría de las personas son jubiladas que no disponen de este dispositivo. El secretario y abogado de Fegasel, Samuel Pousada, añade que el proyecto es inconstitucional, carece de fundamentos científicos y no cuenta con justificación social, ni atiende a las diferencias de Galicia con otras comunidades y considera que sólo busca criminalizar al sector.