Más de 400 personas se manifiestan en Cangas contra "a estafa do lixo" y piden solidaridad con los multados el día13 de octubre

La noche no estaba para protestas multitudinarias. La lluvia golpeó desde el principio de la manifestación (las 19.20 horas), organizada contra la subida de la tasa de la basura en la comarca de O Morrazo por parte de la junta de gobierno de la Mancomunidade que la conforman los municipios de Cangas, Moaña y Bueu. Detrás de una pancarta en la que se podía leer "Non a estafa do lixo, por un servicio digno", se pusieron alrededor de 400 personas que caminaron bajo la lluvia, por momentos intensa, desde la Praza do Concello hasta la rotonda de la lonja y regresaron. Consignas contra la subida, consignas contra el BNG (los tres municipios tienen alcaldías del Bloque), al que se mencionaban una y otra vez: "Bloque, escoita, o pobo está en loita" se escuchaban en una noche de mal tiempo, que deslució la movilización. Estaban presentes representantes del PP de los tres municipios y, también, de Alernativa dos Veciños (AV), ambas formaciones en la oposición del BNG. Pero también había gente de hostelería, que había llegado a la manifestación convencida, alejada de ideas políticas, que acudían a defender lo que después dijo Rubén Patiño al término de la manifestación en las escaleras del Concello de Cangas: "Uha taxa xusta".

Fue el discurso de Rubén Patiño templado, pero tajante y quiso referirse en primer lugar a las personas que fueron denunciadas por la Subdelegación del Gobierno por los hechos que tuvieron lugar la noche del 13 de octubre. Pidio solidaridad y conformar una comisión para recaudar fondos para ayudar a pagar las multas que llegaron. "Condenamos la violencia y no somos secuestradores ni nada de eso", dijo este joven hostelero de Cangas, que echó de menos otras presencias.

En su alucución reconoció que hubo pequeñas modificaciones en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de la basura, que se realizaron ajustes tras la manifestación del día 13 de octubre, lo que demuestra algo importante "cando a xente se move, algo se consegue. Pero tamén temos que decilo con toda claridade, estes cambios son insuficientes e non corrixen o fondo do poblema. Porque aínda, coas modificacións, o que se nos quere cobrar no morrazo non é comparable ao que se paga noutros concellos da contorna".