No solo de villancicos vive la Navidad.

Si no, que se lo digan a los 50 jóvenes participantes del torneo organizado por el Club de Xadrez Bueu en la piscina municipal. Toda una demostración de intelecto incluida en un programa navideño buenense que también incluyó ayer el festival de la AECC y que hoy contará con un concierto de gospel con la Protectora.

Camilo Camaño llegó, vaya si llegó

Menudo acelerón se pegó ayer el artista Camilo Camaño. Tenía cita médica en Vigo, pero hizo lo imposible para estar presente ayer en la constitución de la asociación de la Casa Museo de Xosé Manuel Pazos. Ambos lucharon juntos por la cultura en Cangas y caminaron juntos por caminos estrechos y fatigosos que son los que unen, de los que se guarda memoria. Así que Camilo Camaño estuvo presente, cita médica mediante.

El escaso banquillo del BNG en Cangas

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) se va a ocupar, a partir del próximo mes de enero, de la cartera de Cultura que deja vacante la concejala de Esquerda Unida, Aurora Prieto. Tendrá que compaginar las labores de la alcaldía con las de concejala de Cultura, que no son pocas. Lo cierto es que ahora se echa de menos que el BNG no tenga un banquillo más amplio para cubrir perfectamente las concejalías de gobierno. Cierto que una de las suplentes, Xiana Abal, al poco de entrar, se ganó la titularidad en el equipo, de hecho es ya indiscutible.