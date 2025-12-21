«El Tartufo» recordó la figura de Harguindey

El profesor y escritor Xosé Manuel González (Oli) fue el encargado de tomar la palabra del viernes en el acto de homenaje a un hombre venerable de la villa de Cangas, Henrique Harguindey. Alabó la figura del este profesor, político y traductor que murió a finales del año pasado tras una larga enfermedad. Hombre admirado por su sabiduría, su tenacidad y paciencia, Cangas quiere hacerlo suyo. En este sentido, el Concello está dispuesto a recoger la propuesta que pretende presentar la Asociación Cívico Cultura Xiria al pleno para que sea nombrado Hijo Adoptivo. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, que asistió el viernes al acto de homenaje que se celebró en el Auditorio Municipal de Cangas, no tiene ninguna duda. Comenzará todos los trámites nada más se presente la solicitud, que está respaldada también por otros colectivos, como Cine Club Cangas, Daravelo, Cacarexo, Mulleres Progresistas de Darbo, Danzas de Pais de San Roque, A Mangallona, Lestonnac, Peis d’Hos, Nova Escola Galega, Teatro Ningures, Coral Queixumes de O Hio y Memoria Histórica 28 de agosto. En el acto de homenaje celebrado ayer se puso leyó una de las obras traducidas por Henrique Harguidey para el teatro: «El Tartufo», de Moliëre.