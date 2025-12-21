Reparto de regalos y comida en Vida Digna

La Asociación Vida Digna de Cangas reparte este lunes en su sede de la avenida de Bueu número 15, entre las 10:00 y las 11:30 horas, regalos y bolsas de productos navideños para las familias más necesitadas. Serán medio centenar de regalos e igual de bolsas de productos. La Asociación también tiene previsto llevar a cabo otro reparto para Reyes Magos.