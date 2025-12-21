El PP de O Morrazo llama a participar en una manifestación contra la subida de la basura en Cangas

Los portavoces municipales del PP en O Morrazo —Dolores Hermelo (Cangas), Elena Estévez (Bueu) y Alfonso Piñeiro (Moaña)— hacen un llamamiento a la participación masiva en la manifestación convocada días atrás por redes sociales y de forma anónima para mañana lunes, contra el tasazo de la basura que recuerdan está impulsado por el gobierno de la Mancomunidad presidido por el BNG. La manifestación se había convocado por vecinos desde Moaña y se dio publicidad en redes sociales, cuando todavía estaba convocada la asamblea de aprobación definitiva para el martes 23 de diciembre, pero finalmente esta semana la Mancomunidade la pospuso para el 6 de febrero buscando seguridad jurídica en la respuesta a las alegaciones presentadas, más de 3.000, muchas de ellas presentadas desde el PP que canalizó y ayudó a través de sus sedes locales a tramitar las quejas de los vecinos. El PP es el primer partido en dar la cara a favor de esa manifestación a la espera del posicionamiento de Alternativa dos Veciños, (AV) en Cangas-

La portavoz de Cangas, Dolores Hermelo, destaca que “desde o luns pasado que se anunciou que se pospoñía a Asemblea non temos oficialmente ningunha comunicación” y recuerda que “houbo unha resposta de toda a poboación do Morrazo en contra deste tasazo, deste imposto ás familias”. Por eso advierte de que "o aprazamento non pode presentarse como un asunto técnico: Pedimos a todo o mundo que veña porque non se poden facer as cousas por imposición como pretende o goberno da Mancomunidade”. Hermelo tamén denuncia la falta de información y transparencia: “Non dixeron a verdade co número de alegacións nin cos motivos polos que se pasa a Asemblea a 2026”.

Pola su parte, la portavoz popular en Bueu, Elena Estévez, recuerda que el expediente “comezou xa no mes de xullo, escondido e cun escurantismo que choca cos mantras destes gobernos que falan tanto da participación veciñal”. Añade que, tras el éxito da movilización, “agora queren facer un lavado de cara, pero para nada vai dar resposta ás peticións da veciñanza, que é quen vai ter que asumir esta suba”. Por eso insiste en que “hai que felicitar tanto á veciñanza como ás asociacións, porque son os verdadeiros protagonistas deste rexeitamento”, recordando que “o que mal empeza, mal acaba”.

El concejal popular en Moaña, Alfonso Piñeiro, diceque “a señora Santos dicía que esta ordenanza fiscal se ía aprobar si ou si, nun acto de soberbia infinito. Pero a realidade é que “grazas ás miles de alegacións dos veciños, que non escoitaron en ningún momento, agora teñen que revisala”. Añade que “é triste que o fagan despois de querer aprobar sen escoitar a ninguén” e asegurou que o PP de Moaña “estará ao lado dos veciños e loitará para que este tarifazo, esta salvaxada, non se leve a cabo”.

El PP de O Morrazo coincide en que el atraso da ordenanza no debe relajar a la movilización porque "a proposta mantén unha subida inasumible, apenas incorpora as reclamacións presentadas e porque a Mancomunidade continúa actuando con opacidade e improvisación. O PP do Morrazo reitera o seu compromiso en defender ás familias fronte a unha suba que considera antisocial, inxusta e improcedente".