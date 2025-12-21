Pazos; vivir para vivirla, morir para contarla

Tras bucear en los archivos privados y en los públicos, tras una ingente labor de recopilación y de investigación, María González, la viuda de Xosé Manuel Pazos logró material suficiente como para pensar en abrir una Casa Museo dedicada a su marido, que falleció siendo alcalde de Cangas en enero de 2021. No acompañó ayer el tiempo, que lloraba la pérdida de una persona valiente, enamorada de la máscara y paciente de la política, que lo llevó por caminos difíciles. Cangués hasta la médula, premio Max de Teatro en dos ocasiones, concejal de Cultura, diputado en el Parlamento de Galicia, alcalde de la villa, «uno de nosotros», que diría el speaker si tuviera que presentarlo.

Miembros de la Asocición Casa Museo Xosé Manuel Pazos posan en el mural dedicado a él. / Gonzalo Núñez

La firma de los estatutos y el libro de actas supusieron tiernas concesiones a los nervios, en medio de personas de la talla de Alfonso Becerra, director de la Revista Galega de Teatro y presidente de la Asociación de Escritores en Lingua Galega, o Xulio Lago, presidente de la Academia Galega de Teatro, así como otros miembros de la asociación que nace: la propia María González (presidenta) , los dos hijos del fallecido, Héctor Pazos y Yelena Pazos, como vicepresidente primero y vicepresidenta segunda, respectivamente, el abogado José Antonio Cid Novoa (secretario), María José Fernández Valado (tesorera), el polifacético artista local Camilo Camaño, la profesora Luz Beloso y el periodista Leoncio González. Un mural realizado por Luz Beloso sobre la figura de Xosé Manuel Pazos copaba la atención de los asistentes al acto de ayer en el exterior de la Casa da Inquisición.

Camilo Camaño asistió a la firma de la constitución de la asociación. / Gonzalo Núñez

Fue María González la que tomó la palabra, la que dijo que había tenido dos razones de peso para comenzar la tarea de crear la asociación y la Casa Museo. La primera, porque creía que su marido lo merecía, dada sus trayectoria política, teatral y social. La segunda, porque este trabajo quitó sinsabores, ayudó a mermar su dolor y a convertirlo en creatividad. «Me sirvió para salir adelante», dijo, para después dar las gracias a todos los que habían colaborado.

Imagen de los documentos que se exponen en la Casa Museo. / Gonzalo Núñez

La Casa Museo Xosé Manuel Pazos se espera que abra sus puertas en el próximo verano. Alli se podrán ver sus premios, sus textos, su trabajo. María González está trabajando ahora mismo en una autobiografía de su marido, Xosé Manuel Pazos, a partir de textos que tenía él.

Tras todo el protocolo en la Casa da Inquisición, los asistentes hablaron y contaron numerosas anécdotas tenidas con Xosé Manuel Pazos Varela, que era un hombre que las tenía a cientos. Llamó la atención el mural de Lucía Veloso, una profesora y artista que María González encontró en la agenda de Xosé Manuel Pazos. Comentaba María González que Lucía Veloso, sin tener trató con él, tenía una visión muy positiva de Pazos como alcalde de Cangas, porque acudió a una exposición que había preparado con sus alumnos en el Auditorio Municipal que ahora lleva su nombre .

Entre las actividades que pretende desarrollar la Asociación Casa Museo Xosé Manuel Pazos Varela es la de catalogación , desarrollo y conservación del archivo documental artístico de toda la información relacionada con él, la divulgación de la obra , la dirección y control de actividades en la que se implique la obra o el archivo de Xosé Manuel Pazos Varela, la formación de artistas y estudiosos y la realización de actividades de fomento de los ámbitos cultural y social.