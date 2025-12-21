Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Óscar Puente PeajesSegunda Oportunidad al al VolanteDelta Vigo TrenesÉxito Navidad VigoViviendas en GEALotería de Navidad
instagramlinkedin

La nueva hierba de los campos del keniata con «remiendos»

Nueva hierba. | FdV

Nueva hierba. | FdV

REDACCIÓN

Moaña

El PP de Moaña no entiende que el gobierno del BNG quiera seguir con la empresa que cambia al césped en los campos del keniata de Reibón y de Seara, del que dicen que ya presenta «remiendos» antes de acabar. A esto se suma, dicen, el retraso en entregar las obras que debió de ser en septiembre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents