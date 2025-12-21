Ya es Navidad en Berbetaña

No hay Navidad en Cangas sin el Belén de Francisco Martínez que la familia, en una tradición que él heredó de su padre, abre ininterrumpidamente en estas fechas desde 1951, es decir desde hace 74 años, en el bajo de la casa familiar en la rúa Berbetaña, dentro del casco histórico cangués. Ayer se abrió al público, en una tarde muy lluviosa que no invitaba a salir de casa, pero este nacimiento siempre es un reclamo y recibe todos los años a cientos de visitantes. Estará abierto hasta el 6 de enero, con la llegada de los Reyes Magos y la adoración del niño Jesús.

El palacio de Herodes que preside el nacimiento. | / Gonzalo Núñez

Este próximo año 2025 cumplirá 75 años, sus bodas de diamante, y el belenista cangués ya está pensando en lo que se podrá llevar a cabo para conmemorar la fecha. Pocos belenes logran tantos aniversarios como el de Cangas.

El belén de este año sigue ocupando unos 20 metros cuadrados de superficie sobre un tablero y en esta ocasión está integrado por unas 180 figuras. Se trata de un trabajo muy laborioso y de mucha dedicación.

Como dato curioso, tiene un desnivel de 1,50 metros y presenta como novedad una construcción que ha elaborado el mismo Francisco, que representa el palacio de Herodes, y cuya construcción asegura que le llevó ya mes y medio. Su tamaño y ubicación llama la atención en el nacimiento, con luces y todo tipo de detalles que hace volver a la memoria de las escrituras bíblicas y de un oriente que ansiaba más la paz que la guerra.

El nacimiento de este año abandona la idea de los últimos años con mar y barcos, para volver a una orografía más montañosa, señala Francisco Martínez, que añade que también vuelve a los efectos con espejos en una profunda cueva. Hay otras cuevas en donde se aprecia tanto el Misterio como la Anunciada.

Es un belén, como él señala, enteramente dentro de su estilo «verde como la mayoría de los nuestros, en donde no falta el día y la noche, los sonidos de los animales, el agua, el río, la noria, el largar echando vino y otros detalles que hacen que este belén sea una joya de la Navidad de Cangas.

El nacimiento se puede visitar, como ya se mencionó antes hasta el día 6 de enero, en horario de tarde entre las 17:00 a 20:30 horas.