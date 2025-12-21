Muere cuando pescaba en aguas de A Roiba, Bueu

Un hombre de nacionalidad rumana ha sido encontrado muerto esta mañana en el lugar de A Roiba, en la parroquia de Beluso (Bueu), después de un amplio operativo de búsqueda tras la alerta por su desaparición en el agua mientras se encontraba pescando. La alarma se dio poco después de la 1 de la madrugada, después de que otro varón, visiblemente nervioso, avisase de que había un hombre en el agua y que se veía la luz de una linterna en unos bajos rocosos situados poco antes de la escollera del muelle de Beluso.

Alertado el 112, se emprendieron las labores de búsqueda, para las que fueron movilizados el helicópero Pesca I, la lancha de Salvamento Marítimo Salvamar Mirach con un buzo, así como la embarcación de la Guardia Civil Corvo Mariño, además de medios terrestres con la propia Guardia Civil y Protección Civil. Los rescatadores del helicóptero llegaron a descender hasta esas rocas, mientras el buzo buscó bajo el agua, pero no se localizó a la persona desaparecida.

Alrededor de las cuatro de la madrugada el operativo se suspendió para reanudarlo esta mañana con la luz del día. Ha sido entonces cuando una patrulla de la Guardia Civil localizó desde tierra al fallecido.