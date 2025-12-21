Los loteros confirman una tendencia al alza en la venta de décimos para el «Gordo»

Con la misma tendencia al alza en la venta de los décimos que el año pasado y con más afluencia de compradores en estos últimos días. Así viven las loteras y loteros de las administraciones y puntos mixtos de venta de la comarca de O Morrazo las jornadas previas al gran sorteo de la Lotería de Navidad, que se celebra mañana lunes y que se afronta en la comarca con la ilusión de que en algún momento toque el Premio Gordo. El hecho de que el nombre de Cangas hubiera recorrido los informativos y magazines de toda España por el conflicto de la subida de la basura, no ha hecho que las ventas se hayan disparado como cuando ocurre una catástrofe, señalan los loteros consultados, y la tónica general en la venta de números es la habitual siendo muy demandado el 25, por ser el número del año, como señala Andrea Fonseca, titular de la Administración número 2 de Cangas, la más antigua y en donde se vende el número abonado más veterano de Cangas, el 28.077, «nuestro número estrella» que se despacha en el local desde hace 50 años.

Andrea Fonseca tras el ventanal de su mostrador en la administración frente a la Alameda vella de Cangas. / Gonzalo Núñez

Todos coinciden en que se vendió mucha lotería en el verano con la afluencia de turistas, también ahora con las luces de Navidad de Vigo que atraen a gente que coge el barco para pasear por aquí , y que siguen los tópicos de preferencia por los números que son fechas importantes en las vidas de las personas como cumpleaños, bodas... y mejor el décimo con la estampa (este año es la Natividad de la Virgen de Juan García de Miranda, del Museo del Prado), que la venta por máquina. Ya no hay rechazo a los números raros o los denominados feos, señala José Verde, responsable del punto de venta del Bar Pósito, en Moaña, que también asegura que la gente pide números aleatorios: «Este año hemos vendido el 5.555 o el 7.777». Como anécdota, Andrea Fonseca recuerda la llegada a la administración de unas personas de La India a las que les habían hablado de la Lotería de Navidad y compraron movidos por la curiosidad.

Una de las loteras de Bueu con varios décimos. / Santos Álvarez

Jorge Juncal, titular de la administración de Moaña, se crió entre décimos en este local que regentaba su madre y desde su fallecimiento lo lleva él. El año pasado repartió un tercer premio en esta Lotería. Siguen con 11 números abonados y asegura que hay predilección por los impares. Le gusta ser lotero, una profesión de la que dice que cambió para mejor. Hoy no abre por eso de descansar en domingo y ayer realizó todo el cierre; otros establecimientos como A Boa Estrela en Cangas abre todo el día de hoy, o la administración de Andrea Fonseca, por la mañana. «Hay muchas personas que se quedan colgadas sin haber comprado la lotería y lo hacen el último día», señala Loreto Ferrero de «A Boa Estrela», que recuerda que el año pasado ya había cerrado y llegó un chico desesperado que olvidó de comprar el décimo a su madre: «Al final le vendí uno de los míos. Ya no podía hacer otra cosa».

Jorge Juncal muestra décimos en su administración en Moaña. / Gonzalo Núñez

Idéntica tendencia al alza en cuanto a ventas —aunque más acusada— ha registrado la administración número 1 de Bueu, A Illa de Lola. «Hemos vendido muchísimo, con muchas terminaciones agotadas. Solamente nos quedaban el 0, el 1, el 2 y el 4», señala Sheila Souto, trabajadora del local. Esa elevada demanda arrancó en verano, con los turistas, algo que se demostró en la fulgurante venta del llamado número de Bueu, el 28786, al que se está abonado desde hace 44 años. «Lo despachamos en apenas tres semanas», afirma.

Gente comprando en "A Boa Estrela" de Cangas. / G.N.

Sin embargo, ha sido ahora, en las últimas semanas previas al sorteo, cuando se incrementó el ritmo de ventas. «Mucha gente espera a ahora, porque confía en que esos últimos números que quedan son los que pueden tocar», afirma. En cuanto a las cifras favoritas, son las habituales, las que acaban en 5 y en 7. «Gustan mucho, pero no tocan», señala. En Bueu siguen fieles a la fórmula del décimo. «Prefieren el habitual, el del dibujo, antes que el de máquina».

Todos los loteros están satisfechos con la venta de décimos, eso sí hay quien asegura que ya debería actualizarse al precio de los 20 euros y también las comisiones, que siguen inamovibles desde hace años. Sí que aumentó este año a 198 las erie de un número.