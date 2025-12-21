Hundido un balandro mejillonero en el muelle de A Mosqueira

Un barco mejillonero apareció hundido en la mañana de ayer en el muelle de A Mosqueira, en O Con Moaña, en donde estaba amarrado y provocó una mancha de gasóleo. Fue precisamente el olor a combustible el que alertó a un vecino y se activó la emergencia.

Combustible contenido por la barrera anticontaminación. | G.N.

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, desplazó a la Policía Local, que confirmó el hundimiento del balandro, y se puso en contacto con Guardacostas de Galicia que remitió una barrera anticontaminación desde el puerto de Cangas para controlar el vertido de combustible. Al lugar también estaba previsto que se desplaza un remolcador de Marín para reflotar la embarcación, propiedad de una saga de mejilloneros de Moaña, aunque finalmente se realizará el lunes ante la necesidad de que haya unas grúas debido al tonelaje del balandro.

De nombre «Mar Verde», el balandro tiene unos 16 metros, es de madera y con una antigüedad de más de 20 años.

El hundimiento se produjo por una entrada de agua, pero será en el momento de levantar el barco cuando se confirme el motivo, si fue a consecuencia de la rotura de algún tubo.

El hundimiento del balandro provoca más consternación en el sector que vive muy preocupado y tensionado por los prolongados cierres por toxina de las bateas, y que empezaba a ver algo de esperanza con la reapertura el pasado día 16 del polígono Cangas E, en Domaio tras las que empezaron a abrir en el fondo de la ría (Redondela A. B,C y D) desde el 28 de noviembre y Redondela E desde el 6 de diciembre. Los polígonos externos hasta Liméns siguen cerrados desde el 24 de octubre y 1 de noviembre, aunque el Cangas D en Meira fue muestreado ayer.