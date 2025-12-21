El Concello reforma los campos del keniata

Con un presupuesto de 242.9977,12 euros sale a licitación el proyecto de mejora de los campos municipales de fútbol de las pistas del keniata de Cangas. Una obra que se financia a través de los planes de la Diputación y con la que se trata de atender las demandas del fútbol de formación y aficionado, sí como el fútbol a pie.

Las obras se centran de los campos uno y dos. Entre los problemas que presenta el campo numero 1 es que tiene pendientes un agua hacia el fondo de un 1%, donde se ubica una canaleta con rejilla de acero galvanizado. El nuevo dos también tiene la misma pendiente, pero el césped se encuentra en mal estado, debido al intenso uso del campo y de los años transcurridos desde su instalación, habiéndose perdido gran parte de la fibra originar debido al desgastes del juego.

La propuesta que plantea el proyecto es sustituir la manta de césped artificial existente por un nuevo césped artificial sinténtico de última generación. Se plantea la retirada del césped existe y posterior colocación de uno nuevo. Previamente s examinará el estado de la capa soporte y si se encuentra en buen estado se conservará. Se plantea un césped artificial de última generación, fabricado mediante sistema tufting.

Primero se realizará el desmontaje, retirada de la red recogepelotas para acceso de la maquinaria, después se procederá al desmontaje, retirada y acopio en obra de equipamiento deportivos (porterías, banquillos) para su posterior instalación. Desmontaje de las rejillas de las canaletas perimetrales para drenaje y evacuación de agua y acopio en obra para su posterior reutilización, desmontaje del césped artificial existente por medios especializados y mecánicos mediante la utilización de maquinaria específica. No se modificarán las capas de subase existentes, pero si se procederá a su limpieza para la correcta colocación de la nueva manta de césped.

El equipamiento existente se desmontará para realizar la obra del campo y se volverá a montar después.

La obra forma parte de los planes de la concejalía de Deportes del Concello de Cangas, que dirige Eugenio González.