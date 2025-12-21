Chapela pide a Xunta y concello que las viviendas públicas sean para buenenses
REDACCIÓN
El concejal no adscrito de Bueu, Daniel Chapela, ha solicitado a Xunta de Galicia y Concello que las viviendas de protección pública que se van a construir en As Lagoas se destinen a «los jóvenes y personas vulnerables de Bueu». El edil agradece la iniciativa conjunta pero la tilda de «escasa. No soluciona el grave problema que vivimos en Bueu y en municipios del entorno», señalando que «el acuerdo entre Xunta y Concello es relevante pero cosmético».
Chapela apunta que una de las medidas necesarias es «mejorar la edificabilidad del PXOM», ya que en su opinión el documento «estrangula al rural impidiendo la construcción de viviendas unifamiliares», apostando por desarrollar urbanísticamente la continuación de Johán Carballeira «por detrás de Saneamientos Caldas». Se pregunta «¿de qué sirven estos anuncios de BNG y PP de 20 pisos en un concello con casi 12.000 habitantes? Van a ir de verdad para esas personas de Bueu que precisan el apoyo de lo público?». Y anuncia que en 2026 propondrá en pleno la creación de una empresa pública de vivienda.
