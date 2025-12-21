Bueu modifica el proyecto de Area de Bon para incluir un bombeo adicional

El Concello de Bueu modificará el proyecto para la mejora del saneamiento y abastecimiento en Bon de Abaixo con la inclusión de un bombeo adicional que permita solventar los problemas de suministro eléctrico que dificultaban la ejecución de los trabajos. El plan inicial contemplaba la dotación de un único bombeo en el entorno del arenal, que se conectaría con el existente en la parte alta, en Montemogos (en el entorno del Lago Mansiño), pero eso implicaba disponer de una potencia eléctrica que la línea actual no podía suministrar, requiriéndose de un refuerzo de la misma por parte de la empresa suministradora. Ante las complicaciones que esto podría suponer, el gobierno local ha decidido optar por situar un bombeo intermedio que se uniría al de la playa, reduciendo la potencia de ambos para adaptarlos a las características de la línea.

La modificación, explica el regidor buenense, Félix Juncal, supone acometer una tramitación diferente con Naturgy pero también seguir utilizando la línea actual. La necesaria modificación de proyecto no supondrá, eso sí, ni un incremento de los costes, ni tampoco una ampliación del plazo previsto de ejecución, establecido en unos cinco meses, si bien hubo un parón durante el verano para que los trabajos en la parte baja no coincidiesen con el periodo de mayor afluencia a las playas.

Servicios para 110 viviendas en dos fases

La obra de Area de Bon supone una primera fase de un proyecto destinado a dotar de saneamiento y abastecimiento a un total de 110 viviendas del entorno, que actualmente disponen de fosas sépticas y pozos. En esta primera fase se prevé el despliegue de 1.656 metros de tubería de abastecimiento que irá conectada con la red que pasa por la EP-1308, con 35 acometidas domiciliarias, y de 966 metros de colector de saneamiento con 15 acometidas en viviendas. La segunda fase permitirá la conexión de las redes con el resto de viviendas.

Actualmente se está colocando el colector en la zona más próxima a la playa, con un bombeo que irá a cuatro o cinco metros de profundidad para mantenerlo por debajo de la cota del camino y que pueda recoger esos vertidos por gravedad. «Es un proyecto que no solo resuelve la demanda actual sino que se hace pensando también en el futuro», señala Juncal. La obra tenía un presupuesto base de 454.150 euros que la adjudicataria, Construcciones Vale, rebajó en unos 100.000 euros. La previsión es que pueda estar finalizada entre febrero y marzo del año próximo.