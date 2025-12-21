Los barcos vuelven a los astilleros de Seara

Los astilleros de Casqueiro y de Carlagho, en Seara, no sólo han abierto Moaña al mar, sino que ya son sede para exposiciones que honran la cultura del mar y los trabajos de las carpinterías de ribeira. Ayer se abrió en la nave restaurada de Casqueiro la exposición «Estaleiros na memoria» de la Asociación Devanceiros do mar, con maquetas de barcos de todo tipo, que podrá visitarse hasta el 10 de enero, todos los días, salvo los domingos, de 18:00 a 20:00 horas. Hoy precisamente es la inauguración oficial con los políticos locales a las 12:00.

Explicando a los visitantes elementos expuestos. / Gonzalo Núñez

La exposición muestra maquetas de todo tipo, desde embarcaciones pequeñas que era lo que construían estos astilleros de ribeira a grandes veleros, incluso una maqueta del astillero de Ascón. Hay cartelería explicando los tipos de astilleros y se pueden ver construcciones de barcos de vapor de pasajeros, de bateas, contratos de trabajo de la construcción de barcos como el mítico «Ave del Mar» que se realizó en ese astillero, del «Villa de Moaña», que fue de pasaje.

También hay un espacio con figurantes para mostrar la zona de trabajo del astillero y otra de calafateado en donde se puede ver a uno de estos figurantes como calefatea y otro trabajando especies de madera y elaborando las piezas del barco.

Con esta exposición, «Devanceiros do Mar» logra hacer memoria de lo que eran estos astilleros y hace honor a la riqueza patrimonial de las carpinterías que han ido desapareciendo, pero que en casos como el de Moaña y también antes en Bueu, se han recuperado como espacios expositivos para honrar el pasado de la cultura del mar.