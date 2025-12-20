Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos Alquiler Asequible VigoMuerte por ola en BaionaAbsuelta Exconductora VitrasaVigo, capital de la NavidadOviedo-CeltaLotería de Navidad
instagramlinkedin

El PSOE critica la incoherencia del BNG en los astilleros

Rodríguez dice que rechazaron una moción suya para iniciar actividades y después las anunciaron

Astillero rehabilitado de Casqueiro. | |

Astillero rehabilitado de Casqueiro. | |

REDACCIÓN

Moaña

El grupo municipal socialista de Moaña critica la actitud «incoherente e hipócrita” del gobierno del BNG tras conocer la apertura y programación de actividades en los rehabilitados astilleros de Seara —hoy se inaugura una exposición de Devanceiros do Mar—, «justo después de haber votado en contra de una propuesta socialista que reclamaba lo mismo», señala el portavoz Mario Rodríguez. Añade que sólo unas semanas después de aquel pleno de noviembre, el gobierno anuncia las actividades en los astilleros, «adoptando de facto la propuesta socialista», lo que para él demuestra la «falta de coherencia del BNG, que dice no en el pleno y sí cuando puede apropiarse de las ideas sin reconocer el trabajo ajeno». El edil se alegra de que los astilleros comiencen la programación.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents