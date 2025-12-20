El PSOE critica la incoherencia del BNG en los astilleros

El grupo municipal socialista de Moaña critica la actitud «incoherente e hipócrita” del gobierno del BNG tras conocer la apertura y programación de actividades en los rehabilitados astilleros de Seara —hoy se inaugura una exposición de Devanceiros do Mar—, «justo después de haber votado en contra de una propuesta socialista que reclamaba lo mismo», señala el portavoz Mario Rodríguez. Añade que sólo unas semanas después de aquel pleno de noviembre, el gobierno anuncia las actividades en los astilleros, «adoptando de facto la propuesta socialista», lo que para él demuestra la «falta de coherencia del BNG, que dice no en el pleno y sí cuando puede apropiarse de las ideas sin reconocer el trabajo ajeno». El edil se alegra de que los astilleros comiencen la programación.