El PSOE critica la incoherencia del BNG en los astilleros
Rodríguez dice que rechazaron una moción suya para iniciar actividades y después las anunciaron
REDACCIÓN
El grupo municipal socialista de Moaña critica la actitud «incoherente e hipócrita” del gobierno del BNG tras conocer la apertura y programación de actividades en los rehabilitados astilleros de Seara —hoy se inaugura una exposición de Devanceiros do Mar—, «justo después de haber votado en contra de una propuesta socialista que reclamaba lo mismo», señala el portavoz Mario Rodríguez. Añade que sólo unas semanas después de aquel pleno de noviembre, el gobierno anuncia las actividades en los astilleros, «adoptando de facto la propuesta socialista», lo que para él demuestra la «falta de coherencia del BNG, que dice no en el pleno y sí cuando puede apropiarse de las ideas sin reconocer el trabajo ajeno». El edil se alegra de que los astilleros comiencen la programación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las excavaciones arqueológicas descubren la puerta de acceso a la torre medieval de Meira
- El colegio Compañía de María de Cangas se querella contra las familias que lo demandaron
- Acoso en las redes y amenazas a una peluquería canina de Bueu por la muerte de un perro
- «Afouteza», un nuevo himno para el Celta desde O Morrazo
- Bueu resucita la mítica Sala Paraíso con una gran fiesta este sábado en As Lagoas
- Un motorista herido tras colisionar con un coche en el centro de Cangas y salir despedido
- El Concello ya había multado por ruidos a la discoteca que actúa como ‘after hours’
- Una ola envuelve a un grupo de percebeiros en Cangas y deja a uno herido